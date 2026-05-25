テニスの「全仏オープン」が5月24日に開幕し、男子シングルス1回戦にノバク・ジョコビッチが登場。フランスのジョバンニ・ムペシ・ペリカールを5-7、7-5、6-1、6-4で下して初戦突破を決めた。激闘を制した直後、コート上でレジェンドが見せたのはまさかの“歓喜のダンス”。ラケットを持ったまま両手を広げ、腰を「フリフリ」とさせるおちゃめな姿が話題を呼んでいる。

【映像】かわいい…ジョコビッチ“喜びの舞”（実際の映像）

初陣の相手は一筋縄でいく相手ではなかった。ネットを挟んだ22歳のペリカールは、201センチという規格外の長身からサーブを放つ“ビッグサーバー”。大砲との初顔合わせとあって、序盤のジョコビッチはその威力に手を焼いた。第1セットのリターンゲームでわずか6ポイントしか奪えずに先制を許したものの、第2セット以降は相手の剛腕サーブへ徐々に対応し始め、終わってみれば5度のブレークを奪取。試合が進むにつれてギアを上げる圧巻の逆転劇を見せた。

大会開幕直前の22日に39歳の誕生日を迎えたばかりの“レジェンド”にとって、今大会はテニス界の歴史を塗り替える「史上最多25度目のグランドスラム制覇」という大偉業に挑む舞台でもある。全仏オープンへの参戦は今年で実に22年連続。過去に2016年、2021年、2023年と3度の頂点に立ってきた“レジェンド”は、若き才能の挑戦を真っ向から跳ね返し、大舞台での戦い方を知り尽くしていることを自らのプレーで証明してみせた。

緊迫した逆転劇の末に飛び出した、絶対王者のキュートな「フリフリの舞」。このおちゃめすぎる姿と年齢を感じさせない躍動ぶりに、SNS上でも「本当に39歳か？」「次戦も応援しています！」とファンからの熱い反応が寄せられている。大記録の達成に向けて、圧倒的な実力とチャーミングな素顔の両方でパリを沸かせたジョコビッチ。次なる戦いでも、我々にどんなドラマを見せてくれるのか期待が高まる。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）