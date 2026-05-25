日本テレビは25日、都内の同局で定例会見を行った。「名探偵コナン」ヒロインの毛利蘭を演じてきた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。

同局取締役専務執行委員の澤桂一氏は、現在公開中の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の興行収入が124億円を超えたと発表した上で「ショッキングで残念な出来事がございました」とコメント。その上で「今作には毛利蘭役で出演されています。悲しみを乗り越えて作品をしっかり応援していきたい」と話した。

22日に放送された、同局系「金曜ロードショー」番組内では、「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」本編の冒頭12分が放送され、映像の最後に「TVアニメ放送開始から約30年にわたり毛利蘭の声優を務めてくださった山崎和佳奈さんが先日ご逝去されました。長い間、本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈り申し上げます。TV・劇場版『名探偵コナン』製作スタッフ一同」のメッセージが映された。

山崎さんは4月18日に亡くなり、今月15日、所属事務所の青二プロダクションが訃報を発表。61歳だった。「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告された。

毛利蘭役は、山崎さんが病気療養に入った2月以降に代演していた声優・岡村明美が引き継ぐことが発表されている。