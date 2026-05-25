「それ似合うね」が違う。本命にだけ出る“男性の褒め方”とは
「かわいいね」だけじゃなく、「それ似合うね」と細かく褒めてくる。男性の褒め言葉にそんな違いを感じたことはありませんか？男性は本命相手に対して“褒め方”そのものが自然と変わっていくもので、具体的かつ細やかになっていきます。
“ちゃんと見た上で”褒める
男性は本命相手には、表面的な褒め方だけで終わりません。服の雰囲気、髪型、ちょっとした変化など、「どこがいいと思ったか」まで自然と口にするでしょう。これは、“普段から相手を見ている量”が違うからこその反応です。
“その人らしさ”を褒める
男性は本命相手には、見た目だけではなく、その人らしさにも目が向きます。「そういうとこ優しいよね」「その考え方いいね」と、内面に触れる言葉が増えていくもの。これは“もっと内面を知りたい”気持ちがあることの証拠です。
褒め方に“自然さ”がある
男性は本命相手のことを無理に褒めようとしません。会話の流れの中で自然に出てくるからこそ、言葉に違和感もないでしょう。この“わざとらしくない反応”こそ、本気度の高い証拠と言えます。
男性の本命サインは、“どんな風に褒めるか”に表れるもの。ただ外見を褒めるのか、それとも細かく見て言葉にしているのかを見れば、男性の本心はかなりわかりやすく見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼言葉だけじゃないから信用できる。男性が「本命女性だけ」にする行動