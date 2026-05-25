西武・渡部聖弥外野手が２５日、都内のホテルで行われた日本生命セ・パ交流戦の開幕戦前記者会見に出席した。

ルーキーイヤーの昨季は負傷離脱しており、今回が交流戦初出場。交流戦の印象について聞かれると、「交流戦は初めてでテレビでいつも見ていた。小さい頃から見ていて、各球団、普段戦わない相手と戦っていて、すごく面白いイメージがあります」と語った。特別ゲストの杉谷さんから２１年の歴史の中で西武の選手が獲得したことがない最優秀選手賞について振られると、「頑張ります」と誓った。

対戦したい選手には、大商大の１学年先輩の広島・高を挙げた。「大学の先輩ですごい可愛がってもらったので、恩を返すじゃないですけどしっかり打ちたい。インコースの真っすぐを狙いたい」と不敵な笑みを浮かべた渡部。１８年以来８年ぶりの首位で迎える交流戦へ向け、「いますごく調子が良くて、打線もすごく勢いがある打線で、投手はもう安定感抜群なので、引き続き投手が抑えて野手がしっかり打つというのを継続できれば。初戦をしっかり制して勢いに乗って西武ライオンズ、優勝したいと思います」と宣言した。