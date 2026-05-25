「夏休み中」のタレント・中山秀征は英ロンドン滞在中だった。

中山の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが２５日までにインスタグラムを更新。ファミリーショットを公開した。

「ロンドンぶらぶら〜」と英ロンドンを訪れていることを報告。夫・中山と四男との３ショットなどを添え「この日はミュージカル ＃ウィキッド を観劇。やっぱりアンリ〜ミテ〜ッド〜が好きだなぁ」（原文ママ）と観劇したことも伝えた。

「そしていざ四男が学ぶ学校へ」と記し、「この教会で卒業セレモニー」と教会前で撮影したショットなどもアップした。

この投稿には「ロンドンの雰囲気にマッチしたご家族」「息子さんみんなイケメン」「秀ちゃんもお休みですものね〜。そちらに行かれてたんですね」「仲良し家族」「秀ちゃんかっこいい」「うっとり」「お母さんはお姫様やし」などの声が寄せられている。

白城は１９９８年に中山と結婚。長男の翔貴は青学大卒業後に芸能界入りし、２０２２年４月に俳優デビュー。２３年のＴＢＳ系「下剋上球児」や２５年のフジテレビ系「わたしの宝物」、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」などに出演。Ｎｅｔｆｌｉｘの「教場 Ｒｅｕｎｉｏｎ（リユニオン）」や２月に公開予定の映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ（レクイエム）」にも出演している。

また中山はＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」の２３、２４日放送回を「夏休み」で欠席していた。