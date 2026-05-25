元アイドルグループ・SKE48、AKB48で女優の木粼ゆりあが24日、自身のインスタグラムを更新。「改造中」の家の様子を伝えた。



【写真】改造中のお部屋 手作り感がたまらない冷蔵庫の創作品

木粼は「お家を改造中」と題し、キャップにデニムコーデでウインクをしながら口元でピースサインをする写真を投稿。「お家の中整えると気分も上がってはっぴー」と続け、観葉植物やセピア色の写真が置かれた部屋、冷蔵庫の扉は手作り感のあるかわいい仕上がりになっている。



納得のいく出来上がりになったようで、「自分で作った花瓶も⭐︎のお皿もかわいくてはっぴー 子供いるばりの冷蔵庫に飾られた創作品も癒しではっぴー」と満足感を漂わせる。マットが敷かれた玄関と思われる場所でひざ上丈のスカートがキュートな全身ショットも公開。「総じてとてもはっぴー♡」と結んだ。



ファンも「身の回り整えるの気持ちいいよね」「冷蔵庫はいつ見てもほっこり」「めっちゃ可愛い」「ゆりあがはっぴーだと自分もはっぴー」など改造に好印象。きれいに整えられた部屋に「総じて 掃除してあるね」といった声も寄せられていた。



木粼は1996年生まれ、愛知県出身。2009年にSKE48に3期生として加入し、AKB48に移籍。チーム4の副キャプテンを務めた。17年にグループを卒業後ははドラマや舞台など幅広く活動している。3月には9年ぶりとなる3rd写真集「アップデート中」(扶桑社)を発売した。



（よろず～ニュース編集部）