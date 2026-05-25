長友佑都が注目の髪色に言及

森保一監督率いる日本代表が5月25日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）に向けて始動した。

多くのファン・サポーターが見守る中で約1時間のトレーニングを行なった。W杯5大会連続でメンバー入りしたDF長友佑都は「細胞が10歳ぐらい若返ってます。本当に。リアルにマジで。全然違います」とW杯モードにスイッチを切り替えた。

長友は4年ぶりに代表招集となったDF吉田麻也とともにトレーニングを声で盛り上げた。「試合に出るぞ！」。普段の積み重ねを大事にする姿勢を貫く姿があった。

5大会連続のW杯に向けて気持ちは高まるばかり。「細胞が10歳ぐらい若返ってます。本当に。リアルにマジで。全然違います」と、活動初日からエンジン全開でトレーニングに挑んでいた。

そして、吉田の招集について「お互いしぶといなと。またここで会ったか」と思わず笑顔を見せ、「兄弟が来た感じですよ」と4年ぶりの招集を大歓迎した。

「本当に彼とは色々な苦しい思いも、辛いこともいっぱい経験してるんで、一緒に共にね。だからそれを乗り越えて、今ここにいるんで。兄弟が来た感じですよ。そんな感覚です」

ロシア大会は金髪ヘアーで挑み、前回のカタール大会は赤色ヘアーで話題の中心になった長友。北中米W杯では「今回は黒でいこうかな」と悩んだ様子も見せながら、「頭皮と相談します（笑）」と言葉を残し、初日の取材エリアを後にした。（FOOTBALL ZONE編集部）