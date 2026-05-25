エクアドルのファーストレディー、ラビニア・バルボネシ氏が大学学士号をわずか8カ月で取得していた事実が明らかになり、現地で特恵疑惑が浮上した。大学関係者や市民社会は、学位審査過程の透明な公開を求めて反発を続けている。

24日（現地時間）、エクアドルの現地メディアやソーシャルメディアでは、「現職ファーストレディーがわずか8〜9カ月で学士号を取得した」との疑惑が提起されている。一部では、実際の学業期間は6カ月前後に過ぎなかったとの主張も出ている。

エクアドルの私立大学ロス・エミスフェリオス大学（Hemisferios University、UHE）側は最近、1998年4月生まれのバルボネシ氏が同大学で社会コミュニケーション学の学士号を正式取得したと発表した。

しかし、ファーストレディーが昨年6月に大学および自身の財団と協約を締結してから約8カ月で学位を取得した点から、特恵疑惑が持ち上がった。一般学生が数年間にわたり学業と学費負担を経て学位を取得するのと比べ、異例だとの批判が相次いだのだ。

これに対して大学側は、エクアドル高等教育制度上で認められている「専門経歴有効化（Validacion de trayectoria profesional）」手続きを適用したと説明した。

大学は、バルボネシ氏がウェルネス・フィットネス分野のインフルエンサー兼事業家、財団運営者として活動し積み上げてきたコミュニケーション実務経験を単位として認定したもので、関連法令に基づく適法な手続きだったと説明した。

論争が拡大すると、ノボア大統領は21日に公開書簡を発表し、夫人を巡る批判について「不当なメディア・リンチ」と規定した。その上で「法的に何の問題もない正当な学位だ」とし、「ラビニアは素晴らしい母親であり闘士で、多くの女性の模範」と主張した。

また、自身が米国ニューヨーク大学経営学学士、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院経営学修士、ハーバード大学ケネディスクール行政学修士、ジョージ・ワシントン大学政治コミュニケーション修士など多数の学位を保有している点に言及し、「私を今の地位へ導いたのは学位ではなく、決断力と規律」と強調した。

バルボネシ氏も23日、現地メディアとのインタビューで、「私の学位は贈り物として受け取ったものではない」と反論した。1学期間オンライン授業を受講し、課題や試験、論文審査をすべて経たとし、警護上の問題から対面授業ではなくオンライン授業を選択したとも付け加えた。

論文盗作疑惑についても、「大学の盗作検査基準である10％未満を満たしており、私の論文一致率は7％未満だった」とし、「私が大統領の妻でなければ、こうした騒動はなかっただろう」と語った。

こうした釈明にもかかわらず、論争は簡単には収まっていない。UHE学生会は、大学側が学位審査過程について十分に説明できていないとし、大学の信頼性と学位の公正性が損なわれたと指摘した。

一部市民団体も、高等教育委員会（CES）と教育部に対し、バルボネシ氏の学位審査過程と経歴認定基準を全面公開し、独立的に検証すべきだと要求している。

一方、ノボア大統領夫妻は世界の指導者とファーストレディーの中でも最年少クラスとされる。1987年生まれのノボア大統領はバナナ財閥一家の出身で、父アルバロ・ノボア氏はバナナ事業で1000億円超の財産を築いたことで知られている。

バルボネシ氏は栄養専門家として人気のインフルエンサーだった。2019年、ノボア氏の個人栄養士として雇われたことが縁になったという。2021年に結婚した2人の間には子どもが2人いる。ノボア大統領と2019年に離婚した前妻との間には娘が1人いる。