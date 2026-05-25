吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンの種馬マン（56）とホルスタイン・モリ夫（53）が25日、都内で会見し「モリマンフェス The Final」（6月13日、北海道・Zepp Sapporo）をPRした。

芸歴30周年の節目だった昨年は「手売りが500枚」と、地道な営業活動で満席となった。モリ夫は「Zepp Sapporo始まって以来、1時間ぐらいで酒が売り切れ、向かいのローソンも全部、酒が売り切れるという経済効果があったイベント」と、約1年前のエピソードを明かした。ただ、ローソンの酒類売り切れ情報については「誰かが言っていました」（モリ夫）と、情報源の不確かさも明かして笑いを誘っていた。

4年後に還暦を迎える種馬マンは、50代で柔術の世界大会で2位となった経験もある現役の柔術家。今回の「モリマンフェス The Final」の後も「9月に（米国）ラスベガスでの試合をエントリーしたので練習しています」と、柔術の活動が控えていることも明かした。さらに「還暦になったら、赤い柔術着をくれるとジムから言われているので、それまでは頑張りたい」と笑顔で続けた。

「モリマンフェス」は、昨年初開催にして「イベントが長くて、体力的に続かないので」（モリ夫）と、今回が「ファイナル」と銘打っている。ただ、2人とも、種馬マンの還暦祝いを兼ねた4年後の開催には前向き。モリ夫も「できたらいいですね」と、意欲を隠さなかった。