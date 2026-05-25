「化け物だと思う」３年半ぶり日本代表復帰の吉田麻也、５大会連続W杯の長友佑都に言及 「ユウトが目立たないことがチームにとって一番いい状況」の意味は？
５月31日のアイスランド戦と、その後の北中米ワールドカップに挑む日本代表が５月25日に千葉県内で始動した。
トレーニングの後、アイスランド戦限定で招集され、カタールW杯以来の代表入りを果たした37歳のDF吉田麻也が囲み取材に対応。日本人初の５大会連続ワールドカップ出場を決めた盟友の長友佑都について言及した。
2014年、18年、22年と３大会のワールドカップで共闘した39歳DFのメンバー入りについて尋ねると、吉田はこう答えた。
「化け物だと思います。本人も怪我に苦しんでやってきていると思いますけど、５大会目なので焦りがない。ここから上げていけば間に合うという落ち着きを感じますね」
日本代表の前主将は「そういう落ち着きだったり、あとはチームが苦しくなった時に彼の存在は活きると思うので。むしろユウトが目立たないことが、チームにとっては一番いい状況なのかな」と続けた。
長らく日本代表で活躍し、長友と共闘してきた吉田らしい見立てと言えるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
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日本代表の前主将は「そういう落ち着きだったり、あとはチームが苦しくなった時に彼の存在は活きると思うので。むしろユウトが目立たないことが、チームにとっては一番いい状況なのかな」と続けた。
長らく日本代表で活躍し、長友と共闘してきた吉田らしい見立てと言えるかもしれない。
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