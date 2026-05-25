埼玉出身の菜々緒、書道で美文字「池袋の逆襲」→池袋駅前の歴史的出来事を予告【コメント全文】
俳優の菜々緒が、西武池袋本店のリニューアルアンバサダーに就任し、22日よりプロモーションがスタートした。
【動画】埼玉出身の菜々緒が池袋を語る 美文字で「池袋の逆襲」したためる様子も
そごう・西武は、西武池袋本店で創業以来初となる全面改装を実施し、2026年中にグランドリニューアルオープンする。菜々緒の持つ「強さ」「洗練」「美意識」などのイメージを通じて、西武池袋本店の新しい価値を発信していく。
菜々緒が出演するスペシャルムービー「池袋の逆襲」篇は、既成概念にとらわれない新しい百貨店の姿を、力強くドラマティックに表現する。赤い衣装に身を包んだ菜々緒が、静かに前を見つめるシーンからスタート。風になびく衣装やヒー
ルを履いた足元、鋭い眼差しなどを印象的に映し出しながら、「これからの池袋には、どんな百貨店が必要なのか」と投げかける。
そして「さまざまなカルチャーが集まる池袋だからこそ、上質な体験を。思いがけない出会いを」というメッセージにあわせ、スローモーションで映し出される美しい所作や、まっすぐにこちらを見つめる表情が、リニューアルへの期待感を高める。
「池袋の逆襲」の文字は、菜々緒が自らしたためた。真剣な表情で筆を走らせ、力強く文字を書き上げ、スタッフが思わず見入るほどだったという。
■撮影インタビュー
――池袋の思い出はありますか？
埼玉出身なので、初めて東京を感じた場所でもあるし、学生時代に友達と遊びに行く際には池袋にショッピングに行ったりしていました。学生時代の思い出が一番強くあるのが池袋です。
――新しくリニューアルした西武池袋本店への期待はありますか？
86年という歴史の中で、ここまで大きなリニューアルっていうのはなかなかないと思います。私が一番いいなと思ったのは、時代の流れによって、メンズフロアとレディースフロアが分かれてないというところです。カップルの方やご家族で一緒に見れるっていうのはすごくいいポイントだと感じました。
――実際に百貨店に足を運ぶ魅力は何だと思いますか？
百貨店では自分では気づかなかった出会いみたいなものもすごくあって、「こういうお店もあったんだ」とか、「こういう商品もあるんだ」、「今こういうものが流行ってるんだ」 ということが、肌で感じられたりとかもするので、ぜひお店に、百貨店に足を運んでもらいたいなと思います。
――新しく挑戦したいことはありますか？
最近アウトドアがすごく好きで、自分が好きなところでキャンプをしながら、泊まったりとか、大自然の中で寝たりとかするのが、今やってみたいことです！
――菜々緒さん流の「池袋を楽しむコツ」を教えてください。
池袋はいろんなカルチャーやエンターテインメントがすごくギュッと詰まっているので、そういったものを楽しんでもらいつつも、最後は西武池袋本店のような落ち着いた場所でちょっと一息つくみたいな。にぎやかさと、上質さを行き来しながら楽しんでいただけたら、充実した一日を過ごせるんじゃないかなと思います。
【動画】埼玉出身の菜々緒が池袋を語る 美文字で「池袋の逆襲」したためる様子も
そごう・西武は、西武池袋本店で創業以来初となる全面改装を実施し、2026年中にグランドリニューアルオープンする。菜々緒の持つ「強さ」「洗練」「美意識」などのイメージを通じて、西武池袋本店の新しい価値を発信していく。
菜々緒が出演するスペシャルムービー「池袋の逆襲」篇は、既成概念にとらわれない新しい百貨店の姿を、力強くドラマティックに表現する。赤い衣装に身を包んだ菜々緒が、静かに前を見つめるシーンからスタート。風になびく衣装やヒー
ルを履いた足元、鋭い眼差しなどを印象的に映し出しながら、「これからの池袋には、どんな百貨店が必要なのか」と投げかける。
「池袋の逆襲」の文字は、菜々緒が自らしたためた。真剣な表情で筆を走らせ、力強く文字を書き上げ、スタッフが思わず見入るほどだったという。
■撮影インタビュー
――池袋の思い出はありますか？
埼玉出身なので、初めて東京を感じた場所でもあるし、学生時代に友達と遊びに行く際には池袋にショッピングに行ったりしていました。学生時代の思い出が一番強くあるのが池袋です。
――新しくリニューアルした西武池袋本店への期待はありますか？
86年という歴史の中で、ここまで大きなリニューアルっていうのはなかなかないと思います。私が一番いいなと思ったのは、時代の流れによって、メンズフロアとレディースフロアが分かれてないというところです。カップルの方やご家族で一緒に見れるっていうのはすごくいいポイントだと感じました。
――実際に百貨店に足を運ぶ魅力は何だと思いますか？
百貨店では自分では気づかなかった出会いみたいなものもすごくあって、「こういうお店もあったんだ」とか、「こういう商品もあるんだ」、「今こういうものが流行ってるんだ」 ということが、肌で感じられたりとかもするので、ぜひお店に、百貨店に足を運んでもらいたいなと思います。
――新しく挑戦したいことはありますか？
最近アウトドアがすごく好きで、自分が好きなところでキャンプをしながら、泊まったりとか、大自然の中で寝たりとかするのが、今やってみたいことです！
――菜々緒さん流の「池袋を楽しむコツ」を教えてください。
池袋はいろんなカルチャーやエンターテインメントがすごくギュッと詰まっているので、そういったものを楽しんでもらいつつも、最後は西武池袋本店のような落ち着いた場所でちょっと一息つくみたいな。にぎやかさと、上質さを行き来しながら楽しんでいただけたら、充実した一日を過ごせるんじゃないかなと思います。