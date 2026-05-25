お笑いコンビ「モリマン」が25日、都内で主催フェス「モリマンフェス The Final」（6月13日、Zepp Sapporo）に向けた取材会を行った。

昨年初開催した同フェス。「北海道を笑いと音楽で盛り上げたい」という思いのもと、出演者ひとりひとりに直接交渉。北海道にゆかりのあるお笑いコンビ「タカアンドトシ」「トム・ブラウン」「すずらん」をはじめ、清水ミチコ、MAX、野沢直子（ELECTRIC MACHINE GUN TITS ）らアーティストの計13組が出演する。

昨年の同フェスは大盛況で、ホルスタイン・モリ夫（53）は「Zepp Sapporo始まって以来初めて、1時間でお酒が売り切れて、急きょ持ち込みOKになったんです」と明かし、「向かいのローソンのお酒も売り切れた。自分で言うのもなんですけど、なかなかの経済効果がありましたね」と胸を張った。

盛り上がりの裏には、2人の地道な売り込みがあった。会場周辺の飲食店などにポスターの掲出をお願いしたり、チケットの手売りを実施。2人合わせてポスターは400枚掲出、チケットは500枚を売り上げたという。今年も既に売り込みを始めているそうで、種馬マン（56）は「狸小路っていうメインストリートがあるんですけど、今、モリマンフェスのポスターだらけなんですよ。ジャックしています」と誇らしげに話した。