女優の沢尻エリカ（40）が23日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）に出演。自身のキャリアについて語った。

番組では、MCのバナナマン・日村勇紀が体調不良による休養のため、代役としてお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が登場。Snow Manの佐久間大介と共に進行を務める中、今回のゲストである沢尻の魅力に迫った。

沢尻は2005年、「パッチギ！」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し一躍人気女優に。6年間の休業を経て2024年、舞台「欲望という名の電車」で復帰。舞台は初挑戦だった。

澤部に「超怖くないですか？復帰で…」と振られると、沢尻は「マジで言って、クッソ怖かった」とぶっちゃけ大笑い。「私もやるって言ったから後には引けないしみたいな。でも初日とか訳わかんないぐらい緊張してて。やべぇやべぇみたいな。どうする？どうする？みたいな」と回顧した。

映画やドラマとは異なり、観客の前で生で日々演じる舞台。「毎日ちょっとずつ変わったり、お客さんから得る物があったりとか、こんなに自分が感動するのが初めてだったんです！」と笑顔で振り返った。

さらにTVerでは、地上波未公開トークも公開。沢尻は同舞台で「あたし…自分が出ちゃいけないシーンで出ちゃった」と衝撃のミスを告白。「後ろとか、スタッフさんがみんなインカムで“沢尻出ちゃった出ちゃった”って」と騒動を振り返り、佐久間と澤部を爆笑させた。