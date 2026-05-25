“半年に1回”のオイル交換で「年間1万円」…。当たり前だと思って払ってきましたが、走行距離が少なくても同じ頻度で替える必要はあるのでしょうか？

年間1万円の出費を惜しんで数十万円を失う？ オイル交換を怠って生じる経済的損失

車を所有していると避けて通れないのがメンテナンス費用です。

中でもエンジンオイルの交換は比較的身近なメンテナンス項目のひとつといえますが、ディーラーやカー用品店で半年または5000km走行ごとに交換しましょうと案内されることが一般的です。

もし1回の交換費用が5000円だとすれば、年2回で1万円の出費となります。オイル交換を怠ることでエンジンの燃費性能や加速性能が悪化し、結果として毎月のガソリン代が高くつくことになります。

さらに深刻なのは、エンジン内部の部品が焼き付いてしまうリスクです。オイルが劣化すると冷却や潤滑といった本来の機能が失われ、最悪の場合、エンジンが突然壊れて走行不能に陥るケースもあるとされています。

そうなればエンジンの載せ替えやオーバーホールが必要になり、修理費用は高額なものになるでしょう。



走行距離が少なくても交換は必要？ エンジンオイルの劣化と使用環境の関係

ガソリン車のエンジンオイルの一般的な交換時期は1万5000kmまたは1年ごとと記載されていることもあります。これだけを見れば、半年に1回の交換は過剰に思えるかもしれません。

しかし、注意しなければならないのが「シビアコンディション」という言葉です。これは車にとって過酷な使用環境のことで、例として以下のような状態が挙げられます。



・悪路走行

・走行距離が多い

・山道での頻繁な走行

・短距離走行の繰り返し

・低速走行



シビアコンディションの場合、交換時期の目安はおおむね半分程度に短縮されるといわれています。ガソリン車なら7500kmまたは6ヶ月、軽自動車のターボ車にいたっては2500kmまたは3ヶ月という短いサイクルが推奨されています。

走行距離が少ない場合でも、短距離走行を繰り返す使い方によっては、エンジンオイルの劣化が進みやすくなる可能性があるのです。



メンテナンス不良が招くトラブルとは

メンテナンス費用を節約しようとした結果、命に関わる事故につながることもあります。エンジンオイルのメンテナンス不良により、車両火災が発生するかもしれません。

オイル交換を長期間行わないと、エンジン内部にスラッジと呼ばれるゼリー状の不純物が堆積します。これがオイルの循環を妨げ、金属部品が焼き付いて破損、その破損した部品がエンジンブロックを突き破り、そこから噴き出したオイルが高温の排気系部品にかかることで火災が発生するのです。

エンジンが温まらない短時間の走行の繰り返しが、通常よりも著しくオイルの劣化を進行させると指摘されています。たとえ走行距離が延びていなくても、オイルの量と汚れをこまめにチェックすることは、愛車と自分自身の安全を守る最低限の投資といえるでしょう。



まとめ

エンジンオイルの交換頻度は単純な走行距離だけで判断できるものではありません。多くの人が普通だと考えている街乗り中心の使い方が、実は車にとってはシビアコンディションに該当し、オイルの性能を著しく低下させている可能性もゼロではありません。

安全で快適なカーライフを長く続けるためには、目先のわずかな節約よりも、メーカーなどが示す点検や交換の目安を参考にしながら、定期的にメンテナンスを行うことが結果として車両トラブルの防止や将来的な修理費負担の抑制につながると考えられます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー