北中米Ｗ杯に挑む日本代表の合宿が２５日、千葉県内でスタートした。３１日の親善試合アイスランド戦に向けて招集されたＤＦ吉田麻也を含め、１３人で始まったトレーニング。自身初のＷ杯切符をつかんだＦＷ小川航基は「今までに感じたことがない感覚というか、名前を呼ばれた時は素直にうれしかった」と代表発表の瞬間を振り返った。

激しいＦＷの枠争いで、決して安泰と言える立場ではなかった小川。「（発表までの）２週間ぐらいは、今までない感覚や感情、そわそわする感じでした。いろんな会話も、抜けちゃうような感じがありましたね」と苦笑いを浮かべた。自宅で迎えた発表で名前を呼ばれ「ここに関わってくれた人たちに感謝したい」と喜びをかみしめた。

１０代から堂安律らと同じ東京五輪世代の本格派ストライカーとして頭角を現したが、Ｕ―２０日本代表時代に大けがを負った影響もあり、プロで結果を残すまで時間がかかった。それでも２２年に横浜ＦＣでＪ２得点王、そしてオランダ１部ＮＥＣに渡り、欧州では３年間で公式戦３３ゴールと数字を積み上げてきた。

「Ｗ杯で点を取ることは、僕の夢のひとつ。夢へのチャンスをつかんだところだと思うので、ここからが勝負」と話した小川。チームは負傷で三笘薫、南野拓実ら攻撃のキーマンを欠いてＷ杯に臨むことになったが「このチームには素晴らしい選手が周りにいる。得点を決める気しかしない、って感じです。プレーする機会を与えられれば、必ずゴールを決めて、チームの助けになることができるかな、と思います」と力強くうなずいた。