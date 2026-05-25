巨人・則本昂大投手（３５）が交流戦開幕となる２６日のソフトバンク戦（東京ドーム）で先発する。登板前日は快晴のジャイアンツ球場で最終調整。「自分のできることをやりたい。点数が入るまでは辛抱していけたらなと。相手もいいピッチャーが来ると思うので、そこは我慢比べかなと思います」と先制点を与えないことに集中する。

７回０封７奪三振と好投した前回１３日の広島戦（福井）から中１２日での出番。「フォームの再現性や体の強化、現状維持ではなくて、少しでも自分の状態が上がるようにトレーニング、ケア含めてできたかなと。時間をもらっている分、しっかりと試合を作らないといけない」と緊張感をにじませた。

昨季までパ・リーグの楽天で１３年間プレーし、通算３７３登板１２０勝４８セーブを積み上げてきた右腕。交流戦前の最後のカードを３連勝で締めたソフトバンクとの対決に向けて「良い試合も悪い試合も両方経験している相手チームですし、僕がいた１３年間、強者というイメージはあった。でも今年は今年なので。これまではこれまでとして、今年の自分のピッチングをやっていけばいいのかなと。過去の教材はあるけど、それを応用するのは自分次第。うまく試合を運べたら」と見据えた。

「ここ数試合は（敵の）チーム状態がすごい上がっていると思うので、まずは先頭をしっかりと打ち取ることが大事。おそらく今の感じでいけば、周東選手が１番。足を使ってくるので、初回の先頭バッター、まずそこかなと思います」と警戒を強めた。

一方で７連勝の後、４連敗を喫している巨人。連敗ストップ＆移籍後初勝利へ「自分の仕事をしっかりとすれば勝つチャンスは生まれてくる。僕は僕のできることをやるだけ」と闘志を燃やした。