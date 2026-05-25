北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。この日は１３人が参加し、３日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し手術を受けたＭＦ鈴木唯人（フライブルク）はボール回しに参加するなど部分合流し、順調な回復ぶりを見せた。対人プレーが伴う練習からは外れたが、今季ブンデスリーガで活躍したアタッカーが復調をアピールした。

鈴木唯は「コンタクト（接触）だけ、最後、今週１週間かけて確認して、それ以外はできるので、先週から（練習は）やっています。折れてるは折れてるが、やれちゃうけがなんじゃないか。鎖骨でよかった。（今は）何不自由なく生活できているし、（プレーを）やっている中でも、別に痛みとかは全然ない」と明るい表情で話した。

今月に入り、相手選手からのタックルを受け、代表発表１２日前にまさかの負傷離脱。「折れたのは自分でも分かった。初めてのけがだった」。リーグ終盤や欧州リーグ決勝も出られないことを悟ったといい「Ｗ杯に間に合えばいいやと。（その段階では）選ばれていなかったが、（１５日の発表に）間に合うことが選ばれる中で大前提だった。そのことが一番気になった」と振り返る。

負傷後、わずか数時間後に手術も受けた。「クラブも代表のスタッフも含め、いろいろ動いてくださった。選ばれる、選ばれないに関係なく、間に合わせるように動こうという話をみんなしてくれた」と感謝した。選出の瞬間は「家でお昼を食べた後に、見ていた」といい、「けがしている状態だったので、やるべきことをやらないとな」と気持ちが引き締まったという。

左のシャドー（１・５列目）はＭＦ南野拓実、三笘薫がともに負傷で選外となり、本職の鈴木唯に懸かる期待は大きい。実戦復帰時期の見通しについて明言は避けたが、「他の選手と違った特徴を持っている。それを思う存分出してチームのプラスになればいい。Ｗ杯は間違いなく一番大きな舞台なので、非常に楽しみ。自分のやれることを精いっぱいやるだけ」と言葉に力を込めた。

◆鈴木 唯人（すずき・ゆいと）２００１年１０月２５日、神奈川・葉山町生まれ。２４歳。市船橋高（千葉）から２０年に清水入りし、プロ１年目に３０試合出場。２３年１月にフランス１部ストラスブールに期限付き移籍し、同年８月にデンマーク１部ブレンビーに完全移籍。今季からドイツ１部フライブルクでプレー。右利き。１７５センチ、７１キロ。