Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ファン歓喜のオフショット “寝起き”動画に「そんな姿でとなりにいられたら…」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が25日、自身のインスタグラムを更新。ロケでのオフショットを公開した。
【動画】そんな姿でとなりにいたら…“軽トラ女子”三田悠貴“寝起き”動画
三田は「ロケの色々〜今回もかなり濃い旅になってるのでオンエア楽しみに待っててね。少し休んでまた飛ぶよーエッホエッホ」との文言とともに、動画を公開。
寝起きの様子から収められた動画に、ファンからは「きれいすぎる！」「すごい！」「朝、そんな姿でとなりにいられたら…」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【動画】そんな姿でとなりにいたら…“軽トラ女子”三田悠貴“寝起き”動画
三田は「ロケの色々〜今回もかなり濃い旅になってるのでオンエア楽しみに待っててね。少し休んでまた飛ぶよーエッホエッホ」との文言とともに、動画を公開。
寝起きの様子から収められた動画に、ファンからは「きれいすぎる！」「すごい！」「朝、そんな姿でとなりにいられたら…」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。