茶・白・赤の３色で思い出すロングセラー商品はなに？ と問われれば、多くが答えるのではないだろうか。

「ＵＣＣミルクコーヒー」と――。世界初の缶コーヒーは１９６９年に神戸で産声を上げた。開発や販売で辛酸をなめたが、いまでは名乗らずとも、なじみの配色だけで商標登録されるほどの定番になっている。７月に「ＵＣＣコーヒー博物館」（神戸市中央区）が６年ぶりに再開するのを前に、その魅力に迫ってみた。（森知恵子）

ＵＣＣジャパン（同）によると、創業者・上島忠雄の実体験がＵＣＣミルクコーヒー開発のきっかけとなった。上島が駅の売店で冷蔵の瓶入りコーヒーを購入した時、電車の発車ベルが鳴り、飲み残して瓶を返却せざるを得なかった。当時は瓶を店に返すのが決まりだったことから、常温長期保存が可能で、どこへでも持ち運べる「缶コーヒー」のアイデアがひらめいた。

「高熱殺菌でコーヒーの風味が損なわれたり、缶に含まれる鉄イオンとコーヒーの成分が反応して真っ黒に変色してしまったりする問題を解決しながら世に出しましたが、販売は不振だったようです」と広報担当の池川優太さん（４７）が教えてくれた。「世界初の缶コーヒー」はなかなか受け入れられず、営業担当の社員が駅の売店で「ＵＣＣのコーヒーをください！」と大声で注文するなど地道なアピールを続けたのだという。

転機となったのは７０年の大阪万博だった。

コーヒー生産国とのコネクションを生かしつつ、出展国に猛営業をかけた。大阪にあった缶コーヒーの製造工場のそばに大阪北支店（通称・万博支店）を開設し、ここから冷えた缶コーヒーを輸送した。夏の暑さも味方して、工場をフル稼働しても生産が追いつかないほどに。メディアでも取り上げられ、万博会場だけでなく、全国から注文が寄せられるようになり、世間に浸透していった。

昨年の大阪・関西万博では、当時の味をアレンジし、デザインを再現した「復刻缶」を販売した。

発売から半世紀以上、茶・白・赤のデザインは変わっていない。茶は「焙煎（ばいせん）したコーヒー豆」、白は「コーヒーの花」、赤は「熟したコーヒーの実」を表すという。２０１９年には、３色の組み合わせがＵＣＣミルクコーヒーを想起させるとして、特許庁により「色彩のみからなる商標」として登録された。

ロゴを含まず、配色のみでの商標登録のハードルは非常に高く、セブン―イレブン・ジャパン（白・オレンジ・緑・赤）やファミリーマート（緑・白・青）などわずかしかない。「世界初」つながりとしては「チキンラーメン」（セピア・白・オレンジ＝世界初の即席麺）も登録されている。

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７月、国内唯一のコーヒー専門の博物館「ＵＣＣコーヒー博物館」がリニューアルオープンする。

これまでは歴史を伝える展示がメインだったが、「３Ｄラテアート」やオリジナルブレンドコーヒー作りなど体験型の展示やプログラムを充実させているという。

同館の栄秀文館長は「ここは世界でも珍しいコーヒーの知の集積地。大人も子どもも楽しめる『コーヒーのテーマパーク』になる。コーヒーのワクワクするような未来をお客さんと一緒に考えていけるような博物館にしたい」と話す。

冷えた甘い缶コーヒーを飲みながら、開発チームや営業マンの苦労に思いをはせ、長く愛される味に込められた歴史の深みを感じた。