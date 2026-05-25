坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝と武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」にＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優・竹内涼真（３３）、見上愛（２５）と出席。今週末に行われる競馬の祭典への思いを語った。

初コンビのジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡）でダービー初制覇を狙う坂井。当日の５月３１日は２９歳の誕生日。「今年はダービーの日が誕生日。ダービーは３着、２着ときているので、次は１着なんです！」と声を弾ませたが、隣のレジェンドは「そんなに甘くないよ（笑）」とすかさずツッコミ。歴代最多のダービー６勝を誇る大先輩から“ダービーの洗礼”を浴びた。

イベントでは、見上と竹内が「応援コーディネート」を披露。白いトップスにスカートを合わせたきれいめコーデに、競走馬のぬいぐるみを透明なポシェットに入れた令和の推し活スタイルを見た武豊が「こういうキレイな感じで来ていただけると、俺らは乗りがいがあるよな！」と声をかけると、坂井も「そうですね」と笑顔で返答。集まったファンを沸かせた。