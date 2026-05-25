本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、合理的に働くためには日々の仕事でどんなことをすべきか見ていく。

「合理的に働く」とは？

日々の業務において、「合理的に働く」とはどういうことか。

「ルーティンワーク」の誤解

少し話が横道にそれるが、日常的に繰り返される定型業務をルーティンワークと呼んだりする。しかし厳密に言うと、その用語の使い方は間違っている。

そもそもルーティンという概念は、コロンビア大学のリチャード・ネルソンとシドニー・ウィンターが著した『経済変動の進化理論』から来ている。彼らは、「ルーティンは繰り返し行われることだが、状況によって変化する行動パターンである」としている。つまり、本来の意味でのルーティンとは、変化が前提なのだ。

変化を前提とせず、同じ作業を、同じやり方で繰り返すことほど、非合理な働き方はない。必要なのは「安定」ではなく「進化」である。同じ作業を繰り返すにしても、そのやり方はより効率的になっていかなければいけないし、状況の変化にも柔軟に対応していかなければならない。

たとえば、小学1年生の漢字ドリルを勉強したとする。そのドリルをひたすら繰り返すだけでは、永遠に小学6年生の漢字は覚えられない。小学2年、3年、4年と進化していくから、やがて小6の漢字に辿りつくのだ。小1の漢字ドリルをやっているだけでは、いつまでたっても小6レベルの本は読めない。

典型的な日本の労働環境というのは、小1のドリルを永遠にやっているようなものだ。10年前と同じような商品を、同じように売って、同じような売上を上げているのだとしたら、その会社は小1のドリルをずっと繰り返しているのと同じである。だから進化もしないし、退屈なのだ。あなたはこれまで働いてきて、何か新しいものを生み出したか？ 売上を10年前に比べて圧倒的に上げたか？

“できなかったこと”を定期的にチェックし、都度改善していく

合理的な働き方として常に意識すべきなのは、その仕事により「事業改善」もしくは「生産性向上」が果たされているかという点である。同じ作業を繰り返すだけの「ルーティン」を排除し、あらゆる仕事はPDCAを回すことだと考えよう。行動内容を設計して（Plan）、実施し（Do）、成果のチェックをして（Check）、改善する（Action）。これを行うことが「合理的に働く」ということなのだ。

たとえば、売上目標1億円を達成する行動計画を立て、それを1か月実践し、結果として5000万円しか売上を出せなかったとする。月に一度の定例会議で、売上を達成できなかった原因をチェックし、改善点を見つけて来月の行動を変えていく。

つまり、自分が「できなかったこと」に着目し、それを定期的にチェックして、その都度改善していくことが「PDCAを回す」ということだ。「できたこと」の中に、重要な課題は存在していない。「できなかったこと」に注目し、それを改善していくから生産性は向上するのである。すなわちPDCAとは、「減点思考（※）」に基づくフレームワークだと言える。

※何かを評価するとき、「足し算」ではなく「引き算」によって、物事の真実を見極めていく思考法。対象が人であれ企業であれ、まずは「100点」であるという前提でスタートする。

「できなかったことに着目するチェックの頻度」を上げる

僕が勧めたいのは、高速PDCAだ。PDCAを回すのにおいて最重要なことは、できなかったことに着目するチェックの頻度である。

たとえば、ある目標を達成するには「北」に行かなければならなかったとしよう。自分では「北」に向かっているつもりでも、いつのまにか「東」に進んでしまっていることがある。1か月に一度の定期チェックで、進路を「北」に戻そうとしたら、大幅な改善が必要になってしまう。その結果、良くて「北東」くらいにしか進路を戻せず、目標達成が遠ざかってしまうのだ。

つまり、チェックの頻度が少ないほど改善の労力や時間がかかり、チェックの頻度が多いほど容易に行動の改善ができるのである。

仮に、1年に1回しかチェックをしない場合、計画から100％ズレると仮定しよう。これを改善するにはゼロからやり直さなければならない。1か月に1回チェックを行うなら、年間12回なので、1回につき8.3％のズレを修正することになる。1週間に1回チェックを行うなら、年間52回なので、1回につき1.9％のズレを修正すればいい。毎日チェックするならば、1回につき、たった0.3％の修正だけで済むのだ。

月1のチェックと毎日のチェックとでは、28倍以上の差が生じるのである。チェックの頻度を多くしたほうが、改善の手間も時間もかからないのだ。

もはや改善というより、ちょっとした「軌道修正」と認識したほうがいい。ほぼ無視できるレベルの小さな問題を即座に解決できるので、プランどおりに物事を進めやすいし、問題解決能力も上がっていく。だから、PDCAは、毎日回していくのが最も合理的なのだ。

月1の定例会議などで行うと、8.3％もの修正が必要になるので、どこに最大の問題があるのか見えにくくなる。また、問題点を改善するため1か月全力で走り続けなければならないので、とてつもないエネルギーが必要だ。

最初の3日くらいは全力で頑張れても、やがて燃え尽き症候群になり、1か月後には何も変わっていない。心当たりのある人もいるのではないだろうか。

減点思考によって自分の「粗」や「弱点」を毎日チェックして、毎日軌道修正していけば、自動的に大きな成長が見込めるのである。あなたの目標が「北」へ行くことなら、毎日のPDCAによって、そこまで最短距離の一直線で進んでいけるだろう。

「日報」「週報」を出すことの重要性

昔、僕はある投資塾に入っていたのだが、その塾の塾長は「週に1回、週報を出すこと」を生徒に課していた。しかし、週報を出すのは2割程度、残りの8割は月1の月報を出すにとどまっていた。

そんななか僕は、1日に3回、報告書を出していた。この報告書は、「トレードで勝てなかった原因と、それをどう改善していくか」を記すものだ。つまり、PDCAのチェックである。僕は毎日3回のチェックをすることで、誰よりも高速で自らの投資法の軌道修正をしていった。1日3回チェックをすれば、たった0.1％の軌道修正で済む。その結果、1500人いた塾生の中で、僕は最も稼ぐことができたのである。

僕は現在も、1日3回のPDCAチェックを行っている。昼、夜、寝る前の3回、その時間までに自分のできなかったこと、その原因、改善点を洗い出して、次の行動に活かしているのだ。

毎日日報を書いてノートパソコンに貼っていた

人は忘れやすい生き物だ。チェックする期間や範囲が長すぎると、細かい点まで覚えていることは難しい。

エビングハウスの忘却曲線を知っているだろうか。これは、人の記憶が時間経過とともにどのように失われていくかを示すもので、翌日には74％のことは忘れてしまうのである。「鉄は熱いうちに打て」ではないが、今日できなかったこと、今日学んだことは、その日のうちにチェックして軌道修正するのがベストなのだ。

個人でPDCAを回す場合は、1日3回とまで言わないが、毎日日報を書いてデスクまわりに貼っておくのがいいだろう。

僕の場合、ノートパソコンに貼っていた。パソコンを開いた瞬間、自分が前回できなかったこと、改善すべきことがイヤでも目に入ってくるのだ。2、3週間これを意地でも続けていると、最初はきつくても次第に習慣化してくる。習慣化してくると、ある種の依存状態になってきて、PDCAをチェックしなければ仕事をするのが気持ち悪くなってくるのだ。

このように視覚化、仕組み化してしまえば、行動を日々軌道修正していきながら、目標に向かって最短ルートで突き進んでいけるのである。

会社レベルでPDCAを高速で回すには、社内に相応のコミュニケーションツールを導入しなければ実現できないだろう。こういった社内システムを構築することも、経営者の大切な仕事である。

合理的に働こうとするならば、たとえば「DX化を拒否する」なんてことはありえないのである。新しい技術やソフトウェアにリーチして取り入れれば、事業は改善されるし、生産性の向上にもつながる。やらない理由はまったくないのに、やらない会社は存在する。意味がわからない。