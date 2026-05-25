山下美夢有がグレーのコーデで「GREY ART MUSEUM2026」を見学 「グレーの良さを改めて感じることができました！」
山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのオープンウィークに合わせて一時帰国中に、ウェア契約を結ぶニューバランスの展示会「GREY ART MUSEUM2026 -五感で感じる伝統と革新-」に行ってきたことを投稿した。
【写真】「Grey Days」に合わせたグレーのコーデを披露した山下美夢有（全4枚）
この展示会はニューバランスのシグネチャーカラーを祝う「Grey Days」を記念して、東京・西麻布のアートスペースで開催されたもの。5名のクリエイターと協働し、グレーを表現したアート作品が飾られている。この日の山下も「Grey Days」に合わせてグレーのトップスにグレーのシューズを着用。そして「ニューバランスのグレーの良さを改めて感じることができました！」と展示作品を大いに楽しんだ様子だった。投稿では会場入り口で撮った写真や、インタビューに応える動画などを公開。そして「会場でいただいたGrey Goma Noodleも美味しかったです！」と記すと、ダークグレーが印象的なそばの写真もあった。投稿を見たファンからは「めっちゃオシャレだね」「カッコイイ〜 そして可愛い〜」「メジャー２勝目を期待してます」などのコメントが寄せられていた。今シーズンも10試合中9試合で予選を通過、5試合でトップ10入りを果たすという好調を維持している山下は、今週の大会も欠場し、次戦は6月4日に開幕するメジャー大会「全米女子オープン」に参戦予定。昨年の「AIG女子オープン」（全英女子）に次ぐ、メジャー2勝目、米国ツアー通算3勝目を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「父と姉が心配しそう」山下美夢有の妹・山下蘭がふんわりハイライトヘア公開「一気にオトナ感」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
金澤志奈へ「一問一答」 自分を動物に例えるとの質問には「キリンか亀」と両極端の回答、最終的に落ち着いたのは？
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏がベストスコア「77」を達成 女子プロたちも祝福「ゴイゴイスー！」
【写真】「Grey Days」に合わせたグレーのコーデを披露した山下美夢有（全4枚）
この展示会はニューバランスのシグネチャーカラーを祝う「Grey Days」を記念して、東京・西麻布のアートスペースで開催されたもの。5名のクリエイターと協働し、グレーを表現したアート作品が飾られている。この日の山下も「Grey Days」に合わせてグレーのトップスにグレーのシューズを着用。そして「ニューバランスのグレーの良さを改めて感じることができました！」と展示作品を大いに楽しんだ様子だった。投稿では会場入り口で撮った写真や、インタビューに応える動画などを公開。そして「会場でいただいたGrey Goma Noodleも美味しかったです！」と記すと、ダークグレーが印象的なそばの写真もあった。投稿を見たファンからは「めっちゃオシャレだね」「カッコイイ〜 そして可愛い〜」「メジャー２勝目を期待してます」などのコメントが寄せられていた。今シーズンも10試合中9試合で予選を通過、5試合でトップ10入りを果たすという好調を維持している山下は、今週の大会も欠場し、次戦は6月4日に開幕するメジャー大会「全米女子オープン」に参戦予定。昨年の「AIG女子オープン」（全英女子）に次ぐ、メジャー2勝目、米国ツアー通算3勝目を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「父と姉が心配しそう」山下美夢有の妹・山下蘭がふんわりハイライトヘア公開「一気にオトナ感」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
金澤志奈へ「一問一答」 自分を動物に例えるとの質問には「キリンか亀」と両極端の回答、最終的に落ち着いたのは？
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏がベストスコア「77」を達成 女子プロたちも祝福「ゴイゴイスー！」