NHK『Venue101』特別版の公開収録決定 アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPER出演決定
NHKの音楽番組『Venue101』の特別版『Venue101 EXTRA』の公開収録が、6月27日に東京・NHKホールで開催されることが決定した。あわせて観覧募集がスタートし、第1弾出演アーティストとしてアイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPERの出演が発表された。
【ライブ写真】FRUITS ZIPPER、秋のホールツアー開催発表の瞬間
毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。
今回は、101スタジオを飛び出し、『Venue101 EXTRA』と題した公開収録をNHKホールで実施。第1弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPERの3組がラインナップされた。MCは通常放送と同じメンバーが務める。
観覧募集は、NHKホームページ内「イベント・インフォメーション」にて受付中。今後、さらなる出演アーティストも発表予定としている。
■『Venue101 EXTRA』公開収録
日時：6月27日（土） 午後6時開場／午後7時15分開演／午後9時30分終演予定
会場：東京・NHKホール
出演：アイナ・ジ・エンド／＝LOVE／FRUITS ZIPPER ほか
司会：濱家隆一（かまいたち）／生田絵梨花
【ライブ写真】FRUITS ZIPPER、秋のホールツアー開催発表の瞬間
毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。
観覧募集は、NHKホームページ内「イベント・インフォメーション」にて受付中。今後、さらなる出演アーティストも発表予定としている。
■『Venue101 EXTRA』公開収録
日時：6月27日（土） 午後6時開場／午後7時15分開演／午後9時30分終演予定
会場：東京・NHKホール
出演：アイナ・ジ・エンド／＝LOVE／FRUITS ZIPPER ほか
司会：濱家隆一（かまいたち）／生田絵梨花