フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が25日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。悩みを明かし、MCの「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が平謝りする場面があった。

番組では、古舘が23日に都内で行った著書「寝ても覚めても煩悩」（小学館集英社プロダクション）の出版記念イベントを取材。「寝ても…」は、人生のお悩み相談本ということで、古舘に現在の悩みについて質問した。

すると古舘は「DayDay.にかけるわけじゃなくて、本当に困るのは、山ちゃんの相談事ですよ」と告白。山里から「消費税の問題についてコメントをどういうスタンスでやった方がいいと思います？明日それをしゃべらないといけないんです」との相談を受けたと言い、「僕はもう消費税じゃなくて、本当は売上税であって事業者支払うって、ショートメッセージに物凄い長文を送ったの」と明かした。そして、「次の日の朝、DayDay．を凝視してたら、一言も言わない、そのことについて。肩透かしを食らわせてくれるやつ。山ちゃん、ありがとうございます」と語った。

これに山里は「本当ですかぁ」と一蹴とぼけかけたが、「ホントにめちゃくちゃいろんなこと相談して、ああそうなんだって納得して、俺の中で解決しちゃって、次の日全然なんも言わなかったんで」とすぐに認め、「すみません、古舘さん」と平謝りしていた。