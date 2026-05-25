【Unreal Engine 6】 5月25日 発表

　Epic Gamesは5月25日、ゲームエンジン「Unreal Engine 6」を発表した。

　「Unreal Engine」はゲーム開発やコンテンツ制作など、様々な用途に用いられているリアルタイム制作ツール。現在の主流となっている「Unreal Engine 5」は2020年5月に発表され、グローバルイルミネーションソリューション「Lumen」や仮想化マイクロポリゴンジオメトリシステム「Nanite」といった新機能が搭載された。

　今回、実に6年ぶりのメジャーバージョンアップとなる「Unreal Engine 6」が発表。あわせて、子会社のPsyonixが手がけるスポーツアクションゲーム「ロケットリーグ」が現在の「Unreal Engine 3」から「Unreal Engine 6」へ移行することも明かされた。

　「A New Era」と題されたトレーラーでは、新エンジンによる「ロケットリーグ」の実機プレイ映像が公開。リアルな芝生の質感やクルマの塗装の輝きを見ることができる。技術的な詳細は発表されておらず、今後の続報が期待される。

【Rocket League | A New Era】

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