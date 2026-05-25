【超ハッピーすぎ！チャレンジ】 6月2日 開始予定

合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ（192円）

ローソンは6月2日から4週間にわたって「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催する。

本キャンペーンでは、創業51周年にちなんで商品の重量などを51％増量した「盛りすぎチャレンジ」の他、新たな取り組みとして2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」、従来品と比べて味わいを約51％濃くした「濃すぎチャレンジ」、6月3日の「ローソンの日」に合わせて商品を約63％増量した商品などを販売する。

今回は「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」、「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」、「濃すぎ 超特濃オレンジ」など、4週間にわたって計50品を販売予定。

合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ（697円）

濃すぎ 超特濃オレンジ（248円）

ソース焼そば 63%増量（559円）

ローソンオリジナル 麦茶 51%以上増量 950ml（118円）

伊澤 やわらかロングタオル（348円）

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