６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。

日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）は、初日の練習からエンジン全開。大きな声でチームを盛り上げ、明るい雰囲気を作った。

初日は１３人での練習となったが、５度目の夢舞台に向けた戦いがいよいよ始まり「４年間待っていたので、この時を。細胞が１０歳くらい若返っています。本当に、リアルにマジで全然違います」と、ギラギラとした表情で思いを明かした。

盟友との再会も喜んだ。壮行試合の３１日のアイスランド戦限定で電撃招集されたＤＦ吉田麻也（米ＭＬＳ・ＬＡギャラクシー）も初日の練習からチームとともに汗を流した。カタールＷ杯以来の代表での再会を果たし、長友は「お互い、しぶといな、またここで会ったのかと。彼とはいろんな苦しい、つらい思いを経験しているので、それを乗り越えて今があるので、兄弟が来た感じですね。そんな感覚です。相当うれしかったね。やっぱり違うなと。吉田麻也の存在感もそうだし、これまで代表キャプテンとして引っ張ってきた、存在感が会った瞬間あるよね。オーラに触れて僕はうれしかった」と話した。

その存在感だけではなく、開催国の米国でプレーしてきた吉田の経験がもたらす効果が多いと長友は言う。「米国に精通してるっていうところで、早速いろんな環境の部分だったりとか、時差とか、移動のところもみんな聞いてたんでね、彼に。かなり大きいですよね」と“吉田効果”を早くも実感していた。