北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。８大会連続８度目となるＷ杯の舞台に挑む森保ジャパンが、目標の世界一に向け、一歩を踏み出した。

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３１日の親善試合アイスランド戦限定での“追加招集”となった米ＭＬＳのＬＡギャラクシーのＤＦ吉田麻也が初日からトレーニングに参加。ＭＬＳの公式戦で米国中を飛び回る生活を送る吉田が持つ知見は、長距離移動、時差、気候などの環境面に適応する上で、森保ジャパンにとって大きなものとなる。

吉田は日本の１次リーグ第１戦オランダ戦、第３戦スウェーデン戦が行われるダラスについて「ちょっとヤバいです」と暑さに警鐘を鳴らし、「中東みたい。でも湿気もある。本当に行きたくないぐらい」と持論を述べた。

日本は第２戦も酷暑が懸念されるメキシコ・モンテレイ開催となっており、環境への適応は勝敗を左右する重要なポイント。「（対策は）１つじゃない。いろいろなことをやらなきゃいけないですね」と積極的に助言を行っていく姿勢を示した。

吉田はアイスランド戦までの帯同予定となっており、同日限りでチームにバトンを渡すことになる。自身４大会目のＷ杯出場は逃す形となったが、限られた期間でチームを後押ししていく。