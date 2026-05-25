タレントの山口もえ（48）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。長男と長女との関係を明かす場面があった。

この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題し、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つ山口のほか、17歳と15歳の娘を持つモデルの佐田真由美、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美がゲスト出演した。

菊地が「長女が私に似て口達者すぎ」と悩みを吐露。そんな中、山口は「うちは上の子が18歳と15歳なんですけど、お母さんはチョロいものっていうのが分かっていて。お弁当とかの確認、私、毎日しないと忘れちゃうんですね。でお姉ちゃんにももう大学生なんで、“明日お弁当いる？”って聞くと、だいたい“はいはい、これで3回目”とか言われて、答え教えてくれないんです」と嘆いた。

「小学校3年生ぐらいの時の文章問題の算数の宿題が出たんですよ。それを私が全問間違えたんですね」と告白し、スタジオも驚き。

「そこからなんか、息子はお母さんはバカだと覚えているみたいで、私が息子に“勉強しなさい”とか言うと“バカに言われたくない”って。でも、自覚があるから“さすがだな”って思って、うちの子」と苦笑。

そんな息子に対し、夫で「爆笑問題」の田中裕二も「優しいので、怒らない」といい、「本当にしっかりしてて。学校も全部自分で決めてくるし、ええ。自分で何がしたいっていうのも全部決めてくるので、ママは意外としっかりしない方が子供はしっかりするのかなって」と明かした。