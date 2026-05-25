何気ない序盤でのやり取りが、中盤で役立った。プロレスラーとしても活躍する2.5次元俳優の桜庭大翔が5月23日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」に生出演。チームメンバーがミニゲームにて同じマッスルポーズでシンクロさせ、ひとり大興奮する一幕があった。

【映像】美女モデルのかわいらしいマッスルポーズ

番組冒頭、桜庭は最近ジムに行き始めたというモデルの上ノ堀結愛、ボートレース解説者の黒須田守に「いつか使う日も来ると思うんで、今日は学んでおいて損はないと思います」とポージングの指導。「まずはポピュラーなものからいいですか。いわゆるサイドチェスト。よく見る、こういうやつです」と手本を見せた。

これに上ノ堀が「いつ？いつ使うの？」と笑うも、桜庭は「使う日が来るんで！」と熱弁。「サイドチェストというだけあって。横から引いて。いいですね。何が一番大事か、笑顔です。いいね！筋肉なんてどうでもいいんです！」と力説すると、MCを務めるオリエンタルラジオの藤森慎吾が「はい、そこまで！大翔、何やってんだ！」とツッコミを入れた。

その後、番組ではミニゲーム「2人で合わせろ！シンクロポーズチャレンジ」を実施した。ルールはボートレース場にある大時計の黄針一周と同じ“12秒”の音楽に合わせて、お題から連想するポーズを揃えるといったもので、上ノ堀と黒須田ペアが引いたお題は「ボディビルダー」。ここで、見事に2人はサイドチェストで一致した。その瞬間、桜庭は「いい！すばらしい！さすが！」と立ち上がって拍手。藤森が「意味あるものになった。大翔のあれが」とオープニングを思い出す中、「本当にやるとは思ってなかった」と感心すると、ファンからも「フラグ回収だ！！」「冒頭がいきた」「良かった」などとコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

