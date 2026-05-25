モデルの佐田真由美が２５日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。娘世代の恋愛事情で衝撃を受けた考え方を明かした。

佐田は０８年にクリエイターの男性と結婚。１７歳と１５歳の娘の母でもある。そんな娘世代の恋愛について「ジェネレーションギャップはたくさんある」とし、「自分の若い頃と照らし合わせると恋愛事情も（違う）」と切り出した。

「娘ではないが、娘の周りのお友達の話に、なになに？って理解ある親ぶって話に入る」とし、その中で聞いた話として「今の若い子の恋愛って、お付き合いをする前に自分たちがどこまでコミュニケーションがＯＫか、話し合うみたいで」といい、スタジオは「ええ〜！」とびっくり。

佐田は「ある意味、契約を交わすというか。婚前契約じゃないけど、切実なものがあって」と言い「自分が若い頃から好き〜ってやってたから」と自分は好きという気持ちだけで恋愛していたことからギャップに驚かされたという。

菊地亜美が「手を勝手に繫がないでね、みたいなこと？」と聞くと佐田も「そうそう」と返答。しっかりしている…という声がある中、佐田は「でもハプニングはない」と苦笑していた。