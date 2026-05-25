「もう細胞が10歳ぐらい若返っています」５大会連続W杯メンバー入りの長友佑都が練習初日からハッスル【W杯日本代表】
2026年５月25日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が始動。練習初日に大きな存在感を示していたのがやはり、長友佑都だ。
５大会連続W杯メンバー入りした39歳のベテラン戦士は、パス回しのトレーニングなどでも人一倍声を出してハッスル。チームを盛り上げていた。
トレーニング後の囲み会見で「１日目から最高でしょ、僕がいるので」とメディアの笑いを誘った長友は、「もう４年も待っていたので」とワールドカップへの意気込みを口にした。
「もう細胞が10歳ぐらい若返っています。本当に、リアルにマジで。もう全然違います」
この男がそう言うと、本当にそう思えてくる。長友佑都の言葉には不思議な魔力がある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
５大会連続W杯メンバー入りした39歳のベテラン戦士は、パス回しのトレーニングなどでも人一倍声を出してハッスル。チームを盛り上げていた。
トレーニング後の囲み会見で「１日目から最高でしょ、僕がいるので」とメディアの笑いを誘った長友は、「もう４年も待っていたので」とワールドカップへの意気込みを口にした。
「もう細胞が10歳ぐらい若返っています。本当に、リアルにマジで。もう全然違います」
この男がそう言うと、本当にそう思えてくる。長友佑都の言葉には不思議な魔力がある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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