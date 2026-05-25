BTS RMがVとの肩組みショット＆J-HOPEとのアイスタイムを公開！ツアーオフショットに「ナムテテすごくいい写真」「可愛い」と反響
【写真】BTS RM、Vと固い絆を感じさせる肩組みショット他【写真】BTS SUGAのスタンフォード公演オフショット
BTSのRM（アールエム）が、Instagramを更新。ワールドツアー中のステージショットやメンバーとのオフショットを多数公開した。
■BTS RMとVがステージで肩を組んで並ぶ！
RMはまず、人気ゲーム『星のカービィ』のカービィの顔がプリントされたピンク色のTシャツに、『ポケットモンスター』コダックの帽子を被った、キャラクター愛全開のサウンドチェックのオフショットをアップ。晴天の下でマイクを持ち、にっこりと微笑んでいる。
そしてカリスマ性あふれるステージショットも多数公開。3枚目ではV（ヴィ）が、RMの肩を抱いた背中ショットが投稿され、ふたりの絆が感じられる。そして5枚目では、RMが卓球を楽しむリラックスショットを公開。6枚目では全員がマントのようなものを被ったステージショット、8枚目では爽やかに自転車に乗る自身の姿をアップした。
12枚目では、J-HOPE（ジェイホープ）と並んでアイスを味わう。シンクロするようにスプーンでアイスを掬うふたりの姿が、なんとも可愛らしいショットだ。
SNSでは「ホビとアイス食べてるの可愛い」「ナムテテすごくいい写真！」「チャリ漕いでるの癒し」「オンオフの素敵な写真をありがとう」「可愛いがいっぱい」「めちゃくちゃコダックお気に入りだね」と反響を集めている。
■BTS SUGAもスタンフォード公演のオフショットをアップ
なおSUGA（シュガ）もInstagramにて、アメリカ・スタンフォード公演のオフショットを投稿。RMと同じく、すっぽりとマントにくるまったステージショットも披露した（6枚目）。