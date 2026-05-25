目黒蓮の箸の持ち方が「綺麗」と話題！真剣な表情で見せた美しい所作＆おちゃめなプク顔に「激メロ」「かわいすぎる」「手の大きさにキュン」の声

【写真＆動画】目黒蓮が挑戦した「弾丸はしつかみゲーム」／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット／福田雄一監督が投稿した舞台裏ショット

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、坂本太郎役の目黒蓮（Snow Man）がミニゲームに挑戦する動画が公開され、注目を集めている。

■目黒蓮、“弾丸はしつかみゲーム”に挑戦

公開されたのは、「出来たら最強！ミニゲームに挑戦DAYS」と題した動画。目黒は、制限時間15秒以内に割り箸で8個の弾丸を隣の皿へ移す「弾丸はしつかみゲーム」に挑戦した。

目黒は「あります、自信」と落ち着いた様子で意気込みを語り、ゲームが始まると一気に真剣な表情に。弾丸をひとつずつ丁寧につかんで皿へ移していき、すべて移し終えると両手を合わせて頬をふくらませるおちゃめな表情も見せた。そして、10秒でチャレンジに成功したことを伝えられると、両手を上げてガッツポーズを決めた。

■オレンジシャツ×デニムの爽やかカジュアルコーデ

動画の目黒は、ラフなハーフアップヘアで、オレンジの開襟シャツにデニムを合わせたカジュアルな装い。シャツはほどよくゆとりのあるシルエットで、首元にはネックレスをのぞかせ、手元のシルバーアクセサリーもさりげないアクセントになっている。真剣な表情とのギャップも印象的だ。

SNSでは「真剣な顔もかっこいい」「プク顔かわいすぎる」「箸の持ち方が綺麗」「所作が美しくて見惚れる」「箸使いだけでも品がある」「お見事」「手の大きさにキュン」「イケメンすぎる」「激メロ」などの声が寄せられている。

■目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット

■福田雄一監督が投稿した舞台裏ショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/