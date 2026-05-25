25日14時現在の日経平均株価は前週末比1948.69円（3.08％）高の6万5287.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は615、値下がりは922、変わらずは26と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を305.72円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が283.60円、東エレク <8035>が241.36円、ＴＤＫ <6762>が198.12円、キオクシア <285A>が171.77円と続く。



マイナス寄与度は29.77円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、ファストリ <9983>が18.5円、テルモ <4543>が15.42円、コナミＧ <9766>が14.41円、三菱商 <8058>が13.98円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、ガラス・土石、空運と続く。値下がり上位には鉱業、倉庫・運輸、小売が並んでいる。



※14時0分11秒時点



株探ニュース