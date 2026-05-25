◇プロ野球交流戦 ヤクルトー西武（26日、神宮球場）

いよいよ26日から2026年度のセ・パ交流戦がスタート。最初の対戦カードとして、ヤクルトと西武が相対します。

両チームで存在感を見せているのが、新守護神の2人。ヤクルトの新助っ人・キハダ投手と、西武のルーキー・岩城颯空(はくあ)投手は、いずれもリーグトップのセーブ数をマークしています。

ヤクルトは23年から2年連続で5位に沈み、昨季は最下位でシーズンを終了。今季も厳しい戦いが予想されていた中で、池山隆寛新監督のもと、現時点でリーグ2位につける大躍進を見せています。それを支えているのが投手陣の好投。先発陣では、山野太一投手がリーグトップの6勝、松本健吾投手が2位タイの5勝をマークしています。さらにセーブシチュエーションで迎えた9回には、新守護神・キハダ投手がマウンドに。ここまで17試合に登板し、防御率0.00と圧巻の成績を残しています。キハダ投手の投球割合はストレートが87.5%を占めていますが、25奪三振と打者を力で圧倒。14セーブをマークしています。

対する西武で守護神をつとめているのは大卒ルーキー・岩城投手。ドラフト2位指名で中央大からの入団となりました。3月31日のオリックス戦ではプロ初登板ながら、2点差で迎えた9回に起用され、初セーブをマーク。その後も9回をメインに起用され、19試合の登板で、1敗、1ホールド、16セーブ、防御率2.84としています。岩城投手のセーブ数は、オリックスのマチャド投手やロッテの横山陸人投手など、各チームの守護神たちを上回るリーグトップの成績。頼もしいルーキーの躍動もあり、西武はリーグ首位につけています。