吉本興業所属の女性お笑いコンビ、エルフはる（29）が、24日更新の関西テレビのYouTubeチャンネル「カンテレ笑タイム」に登場。人生初キスの状況を明かした。

同チャンネルは関西テレビ制作のお笑い番組の動画を公開している。はるは24日放送「マルコポロリお笑いワイドショー マルコポロリ!」にゲスト出演。その場面が同チャンネルで公開された。

はるは番組MCの東野幸治に促される形で初キスについて言及。大阪・枚方市育ちで、過去にギョウザの大手チェーン「餃子の王将」でバイトしていたという。「私の初キスが王将の社員さんと駐車場でキスしたっていうだけの話なんですけど」と切り出した。さらに「王将終わりに、ラーメン屋でデートしてました」と補足すると、東野から「どんだけ麺類好きやねん」とツッコミを浴びた。

相方の荒川からは「私も詳しく知らないんですけど、王将の方とお付き合いしたの、2人じゃなくてほんまは3人やった」と暴露された。スタジオがどよめく中、はるは「その1人はバイトの子で。1カ月ぐらいやった」と経緯を説明。東野から「社員との付き合いは言うけど、バイトとの付き合いは言わないの？ 嫌やな。社会保険払ってない人とは、付き合っても言わない？」などとツッコまれた。

吉本興業所属のエルフはNSC（吉本総合芸能学院）大阪校38期生の同期で、2016年にコンビ結成。「女芸人No.1決定戦 THE W」で23年、25年の2度、準優勝。