中島裕翔、ファンへの熱い感謝語る「自分の励みにも活力にもなる」 『CHEER』表紙＆巻頭特集に登場
俳優の中島裕翔が、6月1日発売のムック『CHEER（チア） Vol.70』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。
【写真】メガネ姿で…！ドラマプレミアムにも出演する中島裕翔
出演舞台『セールスマンの死／Death of a Salesman』が、6月26日から東京芸術劇場 プレイハウスから上演。この舞台では役づくりの準備をせず、セリフが棒読みでもいいから素直にさらけだしてほしいという要望があったそうで、インタビューでは「それってなにも持っていない状態で現場に飛びこむことになって、僕にとってはかなり怖いことでもあったんです」と語る。この挑戦が中島の新たな面を見せてくれるのか。本番の舞台が今から楽しみになる内容に。
また、中島にとって仕事とはどんな夢をかなえてくれた、またはくれるものなのかをたずねると、「この仕事は自分の夢をかなえる場所だけじゃなくて、人に夢を与えられる場所でもあると思っています。だから自分の夢以外に、さらにもうひとつ、人の夢という大きな責任が乗っかっている気がします。それは大きくて重いかもしれないけど、自分の励みにも活力にもなる、とてもうれしいこと。自分を応援してくれる存在は、本当にありがたいなと感じています」とファンへの感謝の気持ちを熱く語っている。
撮影ではデニムジャケットを羽織ったり、肩にニットをかけたりと、さまざまなスタイリングを披露。花や風船を使った撮影では、シチュエーションに合わせてポージングを次々と変えるなど、柔軟に対応してみせた。フォトグラファーとタイミングを合わせて風船を投げたときに見せた、無邪気な笑顔にも注目だ。
【写真】メガネ姿で…！ドラマプレミアムにも出演する中島裕翔
出演舞台『セールスマンの死／Death of a Salesman』が、6月26日から東京芸術劇場 プレイハウスから上演。この舞台では役づくりの準備をせず、セリフが棒読みでもいいから素直にさらけだしてほしいという要望があったそうで、インタビューでは「それってなにも持っていない状態で現場に飛びこむことになって、僕にとってはかなり怖いことでもあったんです」と語る。この挑戦が中島の新たな面を見せてくれるのか。本番の舞台が今から楽しみになる内容に。
撮影ではデニムジャケットを羽織ったり、肩にニットをかけたりと、さまざまなスタイリングを披露。花や風船を使った撮影では、シチュエーションに合わせてポージングを次々と変えるなど、柔軟に対応してみせた。フォトグラファーとタイミングを合わせて風船を投げたときに見せた、無邪気な笑顔にも注目だ。