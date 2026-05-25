『孤独のグルメ』に永尾柚乃登場 書道の教師役のゲストにも反響「まさかの」「ゆのちゃんに気を取られてたけど」【第8話 ネタバレあり】
松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）の第8話が22日放送され、ゲストに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「ゆのちゃんに気を取られてたけど…」永尾柚乃とともにゲスト出演したNANA
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては3年半ぶりの放送となる。
第8話の舞台は、埼玉県蓮田市。駅を出て、商談相手の亀田澄香（NANA）が運営する書道教室へ向かう井之頭五郎。生徒たちに書道用具を贈りたいという澄香に資料を見せていると、五郎をじっと見てくる生徒・竹下雛乃（永尾柚乃）の姿が。すると、五郎を書道用具のプロだと勘違いした雛乃に「書いてみて」と筆を渡される。難しい漢字で切り抜けようかと考えながら、雛乃の机を覗き込むと、達筆な字で「餃子」と書かれていた。
「これには対抗できない」と思いながらも、餃子の文字を見て腹が減った五郎。筆で書き始めるが、すでに頭の中は空腹でいっぱいになっていた。急いで商談を終わらせた五郎は店を探すことに。「台灣料理」と書かれた暖簾を発見し、店内へ。注文しようと声を掛けると、お母さん（佐藤真弓）から紙とペンを渡され、手が離せないからこれに書くようにと言われる。「今度はペンか」と苦笑いしながら、注文した家庭風味台湾料理を注文した。
書道教室の教師役のMAX・NANA、永尾の登場に、SNSでは「まさかのMAXのNANA！」「ゆのちゃんに気を取られてたけどMAXのNANAさんじゃないの」などと反響が寄せられている。
【場面写真】「ゆのちゃんに気を取られてたけど…」永尾柚乃とともにゲスト出演したNANA
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては3年半ぶりの放送となる。
「これには対抗できない」と思いながらも、餃子の文字を見て腹が減った五郎。筆で書き始めるが、すでに頭の中は空腹でいっぱいになっていた。急いで商談を終わらせた五郎は店を探すことに。「台灣料理」と書かれた暖簾を発見し、店内へ。注文しようと声を掛けると、お母さん（佐藤真弓）から紙とペンを渡され、手が離せないからこれに書くようにと言われる。「今度はペンか」と苦笑いしながら、注文した家庭風味台湾料理を注文した。
書道教室の教師役のMAX・NANA、永尾の登場に、SNSでは「まさかのMAXのNANA！」「ゆのちゃんに気を取られてたけどMAXのNANAさんじゃないの」などと反響が寄せられている。