【ABCラジオスペシャルウィーク】豪華ゲスト一挙発表（6月1日〜7日）他局アナも登場へ＜一覧＞
ABCラジオは、6月1日〜7日の「ABCラジオスペシャルウィーク」企画一覧を発表した。
【写真】ABCラジオスペシャルウィークの豪華ゲストたち…林マオアナも登場へ
スペシャルウィークの期間は、豪華ゲスト＆プレゼントが満載となる。今回は“推し”をテーマに、会いたい人、話を聞きたい人をゲストに迎えるほか、番組イチオシの商品をプレゼントしたりと、豪華な企画をたっぷり届ける。
■『おはようパーソナリティ小縣裕介です』
6月1日（月）〜4日（木）午前6時30分〜9時
ゲスト：平田勝男ファーム監督、梅野隆太郎選手、高寺望夢選手、木浪聖也選手
タイガースのゲストをお迎えし、インタビューを毎日お届け。
※誰がどの日に放送されるかは番組でお知らせ
■『おはようパーソナリティ古川昌希です』
6月5日（金）午前6時30分〜9時
ゲスト：上沼恵美子
10月にフェスティバルホールにて「上沼恵美子コンサート2026」を開催する上沼恵美子が登場。
■『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』
6月1日（月）〜4日（木）午前9時〜正午
1日（月）桂吉弥
2日（火）柴田博アナウンサー
3日（水）高橋成美
4日（木）桂枝曾丸
毎日日替わりでドキハキならではの個性豊かな豪華ゲストを迎える。
■『きっちり！まったり！桂吉弥です』
6月5日（金）午前9時〜正午
ゲスト：桧山進次郎・伊藤史隆アナウンサー
タイガースの話題盛りだくさんで届ける。
■『ミルクボーイの火曜日やないか！』
6月2日（火）正午〜午後3時
ゲスト：もっち
ミルクボーイ内海とプライベートでも親交が深いもっちが生登場。
■『桑原征平 粋も甘いも』
6月3日（水）正午〜午後3時
ゲスト：サニー・フランシス
日曜夜の『サニー・フランシスのマサララジオ』から、サニー・フランシスが生登場。桑原征平・小寺右子アナと3人で、賑やかすぎる（？）放送に。
■『ますだおかだ増田のラジオハンター』
6月4日（木）正午〜午後3時
ゲスト：岡田彰布
大晦日夜に放送した特番で岡田元監督の強面の素顔を引き出した増田英彦が、今回は昼に岡田元監督を招き、タイガースの話から人生相談、令和の子・昭和の子など、名物コーナーにも参戦して丁々発止にお届け。
■『ウラのウラのまで浦川です』
6月2日（火）午後3時〜5時40分
ゲスト：ヒロド歩美アナウンサー
『熱闘甲子園』キャスターを務める元ABCテレビアナウンサー、ヒロド歩美アナが電話出演。
■『岩本・西森の金曜日のパパたち』
6月5日（金）午後3時〜5時40分
ゲスト：北條瑛祐アナウンサー・佐藤修平アナウンサー
新米パパである北條アナ・佐藤アナと、ベテランパパ（？）岩本計介アナ・モンスターエンジン・西森洋一の4人でパパ談義で盛り上がる。
■『ツギハギ火曜日〜超能力戦士ドリアンのたのしいラジオ〜』
6月2日（火）午後9時5分〜11時30分
ゲスト：桧山進次郎、GANG PARADE
ドリたのはタイガース＆音楽をたっぷりお届け。桧山進次郎とタイガース大好きおーちくんがタイガースについて熱く語る。さらにGANG PARADEからココ・パーティン・ココとユイ・ガ・ドクソンが生登場。
■『ロックなラジオ』
6月5日（金）午後9時5分~11時
ゲスト：ヤンシー＆マリコンヌ（松浦真也、森田まりこ）
吉本新喜劇からヤンシー＆マリコンヌがギターを持って生登場。吉本新喜劇の座員・桜井雅斗と3人で新喜劇トークを届ける。
■『サクサク土曜日 中邨雄二です』
6月6日（土）午前7時30分〜10時
ゲスト：今成亮太
北海道日本ハムファイターズ（2008年〜2011年）と阪神タイガース（2012年〜2016年）で、ユーティリティープレーヤーとして活躍した元プロ野球選手、今成亮太が生登場。
■『征平・吉弥の土曜も全開！！』
6月6日（土）午前10時〜正午
ゲスト：杉本彩
『ウラのウラまで浦川です』火曜パートナー・杉本彩を迎える。
■『サマンサ・アナンサのDO UP』
6月6日（土）午後6時〜9時30分
ゲスト：林マオ（読売テレビアナウンサー）
読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』でサマンサ・アナンサと共演する林マオ読売テレビアナウンサーがABCラジオ初登場。局の垣根を超えたアナウンサートークや番組の裏話に迫る。
【写真】ABCラジオスペシャルウィークの豪華ゲストたち…林マオアナも登場へ
スペシャルウィークの期間は、豪華ゲスト＆プレゼントが満載となる。今回は“推し”をテーマに、会いたい人、話を聞きたい人をゲストに迎えるほか、番組イチオシの商品をプレゼントしたりと、豪華な企画をたっぷり届ける。
■『おはようパーソナリティ小縣裕介です』
6月1日（月）〜4日（木）午前6時30分〜9時
ゲスト：平田勝男ファーム監督、梅野隆太郎選手、高寺望夢選手、木浪聖也選手
タイガースのゲストをお迎えし、インタビューを毎日お届け。
※誰がどの日に放送されるかは番組でお知らせ
6月5日（金）午前6時30分〜9時
ゲスト：上沼恵美子
10月にフェスティバルホールにて「上沼恵美子コンサート2026」を開催する上沼恵美子が登場。
■『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』
6月1日（月）〜4日（木）午前9時〜正午
1日（月）桂吉弥
2日（火）柴田博アナウンサー
3日（水）高橋成美
4日（木）桂枝曾丸
毎日日替わりでドキハキならではの個性豊かな豪華ゲストを迎える。
■『きっちり！まったり！桂吉弥です』
6月5日（金）午前9時〜正午
ゲスト：桧山進次郎・伊藤史隆アナウンサー
タイガースの話題盛りだくさんで届ける。
■『ミルクボーイの火曜日やないか！』
6月2日（火）正午〜午後3時
ゲスト：もっち
ミルクボーイ内海とプライベートでも親交が深いもっちが生登場。
■『桑原征平 粋も甘いも』
6月3日（水）正午〜午後3時
ゲスト：サニー・フランシス
日曜夜の『サニー・フランシスのマサララジオ』から、サニー・フランシスが生登場。桑原征平・小寺右子アナと3人で、賑やかすぎる（？）放送に。
■『ますだおかだ増田のラジオハンター』
6月4日（木）正午〜午後3時
ゲスト：岡田彰布
大晦日夜に放送した特番で岡田元監督の強面の素顔を引き出した増田英彦が、今回は昼に岡田元監督を招き、タイガースの話から人生相談、令和の子・昭和の子など、名物コーナーにも参戦して丁々発止にお届け。
■『ウラのウラのまで浦川です』
6月2日（火）午後3時〜5時40分
ゲスト：ヒロド歩美アナウンサー
『熱闘甲子園』キャスターを務める元ABCテレビアナウンサー、ヒロド歩美アナが電話出演。
■『岩本・西森の金曜日のパパたち』
6月5日（金）午後3時〜5時40分
ゲスト：北條瑛祐アナウンサー・佐藤修平アナウンサー
新米パパである北條アナ・佐藤アナと、ベテランパパ（？）岩本計介アナ・モンスターエンジン・西森洋一の4人でパパ談義で盛り上がる。
■『ツギハギ火曜日〜超能力戦士ドリアンのたのしいラジオ〜』
6月2日（火）午後9時5分〜11時30分
ゲスト：桧山進次郎、GANG PARADE
ドリたのはタイガース＆音楽をたっぷりお届け。桧山進次郎とタイガース大好きおーちくんがタイガースについて熱く語る。さらにGANG PARADEからココ・パーティン・ココとユイ・ガ・ドクソンが生登場。
■『ロックなラジオ』
6月5日（金）午後9時5分~11時
ゲスト：ヤンシー＆マリコンヌ（松浦真也、森田まりこ）
吉本新喜劇からヤンシー＆マリコンヌがギターを持って生登場。吉本新喜劇の座員・桜井雅斗と3人で新喜劇トークを届ける。
■『サクサク土曜日 中邨雄二です』
6月6日（土）午前7時30分〜10時
ゲスト：今成亮太
北海道日本ハムファイターズ（2008年〜2011年）と阪神タイガース（2012年〜2016年）で、ユーティリティープレーヤーとして活躍した元プロ野球選手、今成亮太が生登場。
■『征平・吉弥の土曜も全開！！』
6月6日（土）午前10時〜正午
ゲスト：杉本彩
『ウラのウラまで浦川です』火曜パートナー・杉本彩を迎える。
■『サマンサ・アナンサのDO UP』
6月6日（土）午後6時〜9時30分
ゲスト：林マオ（読売テレビアナウンサー）
読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』でサマンサ・アナンサと共演する林マオ読売テレビアナウンサーがABCラジオ初登場。局の垣根を超えたアナウンサートークや番組の裏話に迫る。