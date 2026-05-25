BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、初のフルアルバムのコンセプトフォトと映像を初公開した。

23日午後、公式SNSと所属するHYBEレーベルズのYouTubeチャンネルに、アルバム「HOME」の「NAVIGATOR」バージョンのコンセプト写真とフィルムを掲載した。

グループ全体とメンバー個人の写真28枚と映像を同時に公開し、ファンを喜ばせた。韓国のテレビ局JTBCは25日、「写真の中のメンバー6人は、カリスマあふれるまなざしと挑発的なポーズで強烈なエネルギーを放った」と報じた。

以前の活動では「隣の少年たち」というコンセプトで親しみやすさを強調したが、今回は対照的な印象となった。厳粛な雰囲気の中で、新アルバムへの真剣な姿勢と自信がそのまま伝わるような雰囲気を出した。

同時に公開されたコンセプトフィルムでは「あなたは結局ノックすることになるだろう」「私たちが立てたこの家（HOME）に興味を持たないわけがない」「私たちはこのすべてを覆す」という強烈なメッセージが込められていた。

同アルバムは6月8日にリリースする。23年5月にシングルアルバム「WHO!」でデビューし、デビュー後に3年間経験した感情と記憶を率直につづった作品だ。31日には新曲の一部を初公開する予定だ。