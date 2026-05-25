NARS、「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」を発売。“光を纏う”ような新感覚ブラッシュ
近年のビューティ市場では、“色をのせる”だけではないメイクアップが存在感を強めています。ツヤ、透明感、光の反射、肌そのものが持つ生命感──。単に顔立ちを変えるのではなく、“肌がどう光を受けるか”までを設計することが、現代のメイクアップにおける重要なテーマになりつつあります。
NARS は、5月22日、「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」を発売しました。
Courtesy of NARS
“ブラッシュ”と“ハイライター”の境界線
今回登場した「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」は、ブラッシュの血色感と、ハイライター特有の透明感ある輝きを融合した新しいカテゴリのアイテムです。
Courtesy of NARS
NARSが近年強化している「ライトリフレクティング」シリーズの流れを汲みながら、単なる発色ではなく、“光を纏ったような肌”を演出することにフォーカスしています。配合された微細なパール成分が光を反射し、小ジワや毛穴などをソフトフォーカス。肌表面に光のヴェールを重ねることで、内側から発光するような印象を演出します。ブランドはこの質感を、“ETHEREAL GLOW（幻想的な輝き）”と表現しています。
“セラム×パウダー”という現在的アプローチ
今回のフォーミュラで印象的なのが、“SERUM-POWDER HYBRID”という考え方です。美容成分とパウダーを掛け合わせたハイブリッド処方により、軽やかな質感と密着感を両立。しっとりとしたテクスチュアでありながら、重ねても厚ぼったくならず、自然なツヤ感から華やかな輝きまで自在に調整できます。
Courtesy of NARS
近年のメイクアップ市場では、“スキンケアとメイクアップの境界線”が曖昧になりつつあります。今回のブラッシュもまた、そうした流れの延長線上にあるプロダクトと言えるでしょう。
“光”をデザインするメイクアップ
NARS創始者／クリエイティブ・ディレクターの François Nars は、「THERE’S POWER IN A WELL-PLACED SHIMMER.（計算された輝きには、力が宿る。）」という言葉を残しています。その言葉どおり、今回のアイテムでは、“どこに光を宿すか”という感覚そのものが重要視されています。
Courtesy of NARS
肌へ自然に溶け込む血色感と、繊細な光の反射。その両方をコントロールすることで、顔立ちそのものではなく、“空気感”を演出していく。いま、メイクアップは単なる色彩表現ではなく、“光をデザインする行為”へと進化しているのかもしれません。
INFORMATION
NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ
発売日：2026年5月22日（金）
価格：各 \6,490（税込）
内容量：5.5g
カラー：全7色
お問い合わせ：
NARS JAPAN
TEL：0120-356-686
NARS は、5月22日、「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」を発売しました。
“ブラッシュ”と“ハイライター”の境界線
今回登場した「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」は、ブラッシュの血色感と、ハイライター特有の透明感ある輝きを融合した新しいカテゴリのアイテムです。
Courtesy of NARS
NARSが近年強化している「ライトリフレクティング」シリーズの流れを汲みながら、単なる発色ではなく、“光を纏ったような肌”を演出することにフォーカスしています。配合された微細なパール成分が光を反射し、小ジワや毛穴などをソフトフォーカス。肌表面に光のヴェールを重ねることで、内側から発光するような印象を演出します。ブランドはこの質感を、“ETHEREAL GLOW（幻想的な輝き）”と表現しています。
“セラム×パウダー”という現在的アプローチ
今回のフォーミュラで印象的なのが、“SERUM-POWDER HYBRID”という考え方です。美容成分とパウダーを掛け合わせたハイブリッド処方により、軽やかな質感と密着感を両立。しっとりとしたテクスチュアでありながら、重ねても厚ぼったくならず、自然なツヤ感から華やかな輝きまで自在に調整できます。
Courtesy of NARS
近年のメイクアップ市場では、“スキンケアとメイクアップの境界線”が曖昧になりつつあります。今回のブラッシュもまた、そうした流れの延長線上にあるプロダクトと言えるでしょう。
“光”をデザインするメイクアップ
NARS創始者／クリエイティブ・ディレクターの François Nars は、「THERE’S POWER IN A WELL-PLACED SHIMMER.（計算された輝きには、力が宿る。）」という言葉を残しています。その言葉どおり、今回のアイテムでは、“どこに光を宿すか”という感覚そのものが重要視されています。
Courtesy of NARS
肌へ自然に溶け込む血色感と、繊細な光の反射。その両方をコントロールすることで、顔立ちそのものではなく、“空気感”を演出していく。いま、メイクアップは単なる色彩表現ではなく、“光をデザインする行為”へと進化しているのかもしれません。
INFORMATION
NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ
発売日：2026年5月22日（金）
価格：各 \6,490（税込）
内容量：5.5g
カラー：全7色
お問い合わせ：
NARS JAPAN
TEL：0120-356-686