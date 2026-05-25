高杉真宙、30歳を目前になりたい男性像語る「熟成した素敵な男性に」
俳優の高杉真宙（29）が25日、都内で行われた「『デュワーズ12年 ミズナラ』新商品発売 記者発表会」に登壇した。
【写真】30歳目前に見えない…さわやかな笑顔で手を振る高杉真宙
日本限定商品となる「デュワーズ12年 ミズナラ」は、あす26日より数量限定で発売。高杉は同商品の新ウェブCMに出演している。
イベントでは、普段はどんな人と飲むのか聞かれた高杉。撮影や舞台で訪れた地方で俳優の先輩らと飲むこともあると言うが、最近一番楽しかったのは「実家の福岡に帰ったとき」とにっこり。「僕の中で、お酒の楽しい場が親族一同で集まる場で。今回も親族みんなで集まって飲みました」と明かした。
現在放送中のフジテレビ系ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）ではシェフを演じている高杉だが、どんな料理に合うかと話が及ぶと「日本人に合うように作られたウイスキーなので日本食も合うんじゃないかなと思う。いいバランスでおいしくさせてくれそうです」と語った。
また、CMでは“旅路”がテーマとなっていることにちなみ、高杉の人生の旅路について、今後の展望について質問が。高杉は「今年30歳になるいんですけど、まだまだ未熟な部分を日々感じております。いろんな作品や役を通して、いろんな出会いがあるので、そんな多くの方との出会いで自分自身を見つめ直して、日々成長していきたい」と目標を明かした。最後には「デュワーズのように熟成した素敵な男性になりたいと思います」と笑顔で語った。
【写真】30歳目前に見えない…さわやかな笑顔で手を振る高杉真宙
日本限定商品となる「デュワーズ12年 ミズナラ」は、あす26日より数量限定で発売。高杉は同商品の新ウェブCMに出演している。
イベントでは、普段はどんな人と飲むのか聞かれた高杉。撮影や舞台で訪れた地方で俳優の先輩らと飲むこともあると言うが、最近一番楽しかったのは「実家の福岡に帰ったとき」とにっこり。「僕の中で、お酒の楽しい場が親族一同で集まる場で。今回も親族みんなで集まって飲みました」と明かした。
また、CMでは“旅路”がテーマとなっていることにちなみ、高杉の人生の旅路について、今後の展望について質問が。高杉は「今年30歳になるいんですけど、まだまだ未熟な部分を日々感じております。いろんな作品や役を通して、いろんな出会いがあるので、そんな多くの方との出会いで自分自身を見つめ直して、日々成長していきたい」と目標を明かした。最後には「デュワーズのように熟成した素敵な男性になりたいと思います」と笑顔で語った。