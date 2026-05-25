新しい防災気象情報の運用が28日午後から順次、開始されます。

【映像】東京・品川区で氾濫した川（実際の様子）

新しい防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害に対して、避難の目安となる5段階の警戒レベルごとに発表されます。

命の危険があり、直ちに身の安全の確保を呼びかける際は「レベル5特別警報」となります。また危険な場所からの避難を呼びかける際には、新たに名前がついた「危険警報」を含む「レベル4危険警報」が発表されます。

防災気象情報の見直しに関する検討会で座長を務めた京都大学の矢守教授は、新たな警報について、社会に対応を促すためにレベルのついた統一的な表現になったと説明しました。

京都大学 防災研究所・矢守克也教授「気象庁が出す情報ですけれど、そこにその情報を聞いたら皆さんはこうしてほしいんですよという」「人の行動とある程度対応関係をつけた形で、レベル3大雨警報とかレベル4大雨危険警報という形のネーミングになった」「もし皆さんが今、危ない場所にいるなら避難してください、それはレベル4でやって下さいというのが今回の強いメッセージですね」

その上で、災害から身を守るにはひとりひとりが身の回りで起きる危険について、自治体が出している「ハザードマップ」などを使って災害前に知ることが重要だと指摘しました。（ANNニュース）