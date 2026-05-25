ばんばんざい・みゆ、ミニスカートから美脚スラリ「可愛さが増してる」「透明感レベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが5月24日に、自身のInstagramを更新。黒のジャンパースカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つ黒ミニスカ姿
みゆは、屋外で撮影された写真を公開。白のオフショルダートップスに、裾にフリルが付いた黒のジャンパーミニスカート、白のソックスに黒いローファーを合わせ、スラリとした脚が際立つモノトーンコーディネートとなっている。
この投稿には「可愛さが増してる」「脚すごく綺麗」「全部が可愛い」「お人形さんみたい」「ガーリーなお洋服も似合ってて素敵」「透明感レベチ」「お洋服のセンス真似したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つ黒ミニスカ姿
◆みゆ、ミニスカートから美脚スラリ
みゆは、屋外で撮影された写真を公開。白のオフショルダートップスに、裾にフリルが付いた黒のジャンパーミニスカート、白のソックスに黒いローファーを合わせ、スラリとした脚が際立つモノトーンコーディネートとなっている。
◆みゆの投稿に反響
この投稿には「可愛さが増してる」「脚すごく綺麗」「全部が可愛い」「お人形さんみたい」「ガーリーなお洋服も似合ってて素敵」「透明感レベチ」「お洋服のセンス真似したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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