竹内涼真、フラミンゴの生態・求愛行動に興味津々「お嫁さんを探すのに必死な時期なんです」武豊も共感
【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の竹内涼真が5月25日、都内で開催された「第93回 日本ダービーPR発表会」に、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星と共に出席。私生活で応援しているものを明かした。
【写真】竹内涼真、“出走ゲート”からの斬新な登場シーン
竹内と見上は、実際のレースさながらのリアル出走ゲートに入って登場。2人はゲートに入ったままの状態でオープニングトークを行った。武はその状態を見て「なかなかシュールな感じ」、坂井は「裏で『僕らじゃなくてよかったな』って」と笑った。
ファンファーレが鳴り響くと、竹内と見上がゲートの中から登場し、応援コーデをお披露目。コーデのポイントを見上は「今回は推し馬への愛を表現した推し活コーデ」と説明し、透明なバッグの中にぬいぐるみを入れたコーデをアピールした。
竹内は「黒。正装ですよね。日本ダービーは1年に1回なのでビシッと決めて、自分の馬券を買って勝ちに行く」と自身のコーデを説明。竹内の首元には双眼鏡がかかっており、竹内は「騎手の方の汗まで見えると思います。馬の汗なんかも」と語り、双眼鏡を構えながら紹介した。
私生活で応援しているものや人について見上は「私は最近友達をすごく応援していて。転職とか、新しく何かに挑戦する子が周りにすごく多くて。その子たちを応援しています」とにっこり。現在NHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演中の見上。「その子たちも毎朝、朝ドラを見てから勉強をしたりしてくれていて。お互いを応援し合っています」と語った。
武は「毎朝（朝ドラを）拝見させていただいています。ストーリーも気になって。今日会えて『あっ！』って思って」と笑顔。見上は「ありがとうございます、光栄です！」と歓喜していた。
竹内は「僕はフラミンゴですね！」と告白。「今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんです。この前、動物園に行ったときに、オスが全員整列をして、団体行動みたいに歩いて、みんな同じ動きをしてるんですよ。求愛行動なんですけど、メスは知らんぷりしていて。みんな同じに見えるんですけど、どうやって選ばれるんだろう？と思って。だからがんばれ！って」と具体的なエピソードを語り「最近フラミンゴの生態について調べていて」と明かした。
すると武は「僕もフラミンゴ好きなんですよ。すごいおもしろくて」と竹内に同調。自宅の近くに動物園があり、道からフラミンゴが見えると続け「上に網とかないのに、逃げないのかな？ってすごい気になってた。フラミンゴって助走がいるらしい」と話した。竹内も「はい。らしいです」と頷き、その後もフラミンゴの話を続けていた。（modelpress編集部）
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◆竹内涼真＆見上愛、“出走ゲート”から登場 武豊「なかなかシュール」
竹内と見上は、実際のレースさながらのリアル出走ゲートに入って登場。2人はゲートに入ったままの状態でオープニングトークを行った。武はその状態を見て「なかなかシュールな感じ」、坂井は「裏で『僕らじゃなくてよかったな』って」と笑った。
竹内は「黒。正装ですよね。日本ダービーは1年に1回なのでビシッと決めて、自分の馬券を買って勝ちに行く」と自身のコーデを説明。竹内の首元には双眼鏡がかかっており、竹内は「騎手の方の汗まで見えると思います。馬の汗なんかも」と語り、双眼鏡を構えながら紹介した。
◆見上愛、応援しているものは？
私生活で応援しているものや人について見上は「私は最近友達をすごく応援していて。転職とか、新しく何かに挑戦する子が周りにすごく多くて。その子たちを応援しています」とにっこり。現在NHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演中の見上。「その子たちも毎朝、朝ドラを見てから勉強をしたりしてくれていて。お互いを応援し合っています」と語った。
武は「毎朝（朝ドラを）拝見させていただいています。ストーリーも気になって。今日会えて『あっ！』って思って」と笑顔。見上は「ありがとうございます、光栄です！」と歓喜していた。
◆竹内涼真、フラミンゴの生態に興味津々
竹内は「僕はフラミンゴですね！」と告白。「今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんです。この前、動物園に行ったときに、オスが全員整列をして、団体行動みたいに歩いて、みんな同じ動きをしてるんですよ。求愛行動なんですけど、メスは知らんぷりしていて。みんな同じに見えるんですけど、どうやって選ばれるんだろう？と思って。だからがんばれ！って」と具体的なエピソードを語り「最近フラミンゴの生態について調べていて」と明かした。
すると武は「僕もフラミンゴ好きなんですよ。すごいおもしろくて」と竹内に同調。自宅の近くに動物園があり、道からフラミンゴが見えると続け「上に網とかないのに、逃げないのかな？ってすごい気になってた。フラミンゴって助走がいるらしい」と話した。竹内も「はい。らしいです」と頷き、その後もフラミンゴの話を続けていた。（modelpress編集部）
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