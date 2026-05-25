Dream Aya、彩り豊かな野菜・ベーコンなどズラリ 自宅“サラダバー”に「お店レベルの豪華さ」「楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】Dream Ayaが5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳LDH所属美女「華やかで素敵」サラダ・トースト・ポテトなど並ぶ豪華食卓
Ayaは「今日は家族みんなでサラダバー」とつづり、写真を投稿。大きなボウルにレタスなどたっぷりの葉野菜、コーンやベーコン、ウインナー、トマト、紫玉ねぎ、アボカドなどがそれぞれ小皿に盛られ、他にフライドポテト、トースト、目玉焼きなども並んでいる。ヘルシーでカラフルな一皿が出来上がりそうな食卓となっている。
この投稿には「彩りが綺麗で美味しそう」「家族みんなでサラダバー、楽しそうですね」「お店レベルの豪華さ」「食卓が華やかで素敵です」「真似したくなるようなメニュー」「ヘルシーなのにボリュームもあって最高」「センスが光ってる」などと反響が寄せられている。
Ayaは2021年に結婚、2024年8月に第1子となる女児が誕生したことを公表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳LDH所属美女「華やかで素敵」サラダ・トースト・ポテトなど並ぶ豪華食卓
◆Dream Aya「家族みんなでサラダバー」公開
Ayaは「今日は家族みんなでサラダバー」とつづり、写真を投稿。大きなボウルにレタスなどたっぷりの葉野菜、コーンやベーコン、ウインナー、トマト、紫玉ねぎ、アボカドなどがそれぞれ小皿に盛られ、他にフライドポテト、トースト、目玉焼きなども並んでいる。ヘルシーでカラフルな一皿が出来上がりそうな食卓となっている。
◆Dream Ayaの投稿に反響
この投稿には「彩りが綺麗で美味しそう」「家族みんなでサラダバー、楽しそうですね」「お店レベルの豪華さ」「食卓が華やかで素敵です」「真似したくなるようなメニュー」「ヘルシーなのにボリュームもあって最高」「センスが光ってる」などと反響が寄せられている。
Ayaは2021年に結婚、2024年8月に第1子となる女児が誕生したことを公表した。（modelpress編集部）
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