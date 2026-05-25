NCT WISH、大学祭で観客熱狂！大合唱が証明した“熱い人気ぶり”「トゥトゥルットゥ」

NCT WISHが、熱い人気ぶりを見せている。

NCT WISHは、5月14日にソウル大学、21日に慶北（キョンブク）大学、22日に梨花（イファ）女子大学の学園祭に出演し、キャンパスを熱狂させた。

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今回の大学祭でNCT WISHは、エネルギッシュなステージと情熱あふれるパフォーマンスを披露。新曲『Ode to Love』『Sticky』はもちろん、『Surf』『poppop』『Steady』『Hands Up』など、各大学の雰囲気に合わせたセットリストで注目を集めた。

特に『Ode to Love』のステージでは、会場を埋め尽くした観客による「トゥトゥルットゥ」の大合唱が巻き起こり、キャンパス全体を一瞬で熱気に包み込んだ。

（写真提供＝OSEN）NCT WISH

また、梨花女子大学の学園祭では、『Steady』の歌詞「このまま進もう」「このままでいい」のパートで大合唱が起こり、メンバーたちの笑顔を引き出した。

さらにNCT WISHは、各大学の雰囲気に合わせたトークや親しみやすいコミュニケーションで大きな歓声を呼び、持ち前の明るく爽やかな魅力で観客と一体となった。

なお、NCT WISHは4月20日に1stフルアルバム『Ode to Love』をリリースした。