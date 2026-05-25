TREASURE、新AL『NEW WAV』トラックリスト公開！YG流“HIPHOPバイブス”に期待高まる

TREASUREが、4thミニアルバム『NEW WAV』のトラックリストを公開し、ファンの期待を高めた。

5月25日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSに「TREASURE - 4th MINI ALBUM [NEW WAV] TRACKLIST POSTER」を掲載した。

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公開されたポスターによると、新アルバムにはタイトル曲『IF I』をはじめ、『ZOOM ZOOM』『NALLY-NA』『DANGER』の計4曲の新曲が収録されている。

（画像＝YGエンターテインメント）

タイトル曲『IF I』は、現時点ではタイトルとクレジット以外の詳細がベールに包まれており、ファンの好奇心を刺激している。これについてYG側は「可能性と潜在力を証明し、より高いステージへ進むという強い自信と野望を込めた曲」と明かし、注目を集めた。

あわせて公開されたクレジットでは、全トラックがHIPHOPジャンルで構成されていることもあり、ラップラインのチェ・ヒョンソク、ヨシ、ハルトの高い参加度が目を引く。3人は『NALLY-NA』をはじめ、複数の楽曲の作詞に名を連ねた。また、プロデューサーとして成長を続けているメンバーのジュンギュも、収録曲『ZOOM ZOOM』の制作に参加し、力を添えている。

今回の4thミニアルバムには、豪華なプロデューサー陣が結集し、高い完成度を誇っている。これまでにもTREASUREと数々の音楽制作でシナジーを発揮してきたDEE.P、P.K、カン・ウクジンらをはじめ、海外の実力派作曲家陣も参加し、期待が高まっている。

なお、TREASUREは4thミニアルバムのリリースと同時にファンコンサートをスタートする。6月19日から21日の3日間、ソウル・高麗（コリョ）大学校のファジョン体育館で「TREASURE THE STAGE 2026 IN SEOUL」を開催し、その後、韓国と日本を含む計8都市・20公演におよぶツアーを通じてファンと対面する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。