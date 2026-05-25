薬丸裕英（C）ORICON NewS inc.

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　タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演。還暦を祝われた驚きの“回数”を明かした。

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　今年2月に還暦を迎えた薬丸。還暦祝いは妻で、元アイドル歌手の石川秀美さんが企画。総勢50人が駆けつけた盛大なパーティーとなったという。

　そのため薬丸が還暦を迎えた反響は大きく、「ネットとかで見た人たちが『僕、私も祝わせて』って言うことで、いろいろ祝ってくださって。計17回くらい」と還暦祝いの会が行われたことを明かした。

　これには黒柳徹子も「本当に？」と声を上げ、「あなた、慕われているんだみんなに。そんなことって、やっぱりあるのね」と感心。薬丸も周囲への感謝を改めて述べ「友達には本当に感謝です」と語った。

　薬丸は1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。